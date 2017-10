Congo-Brazzaville: Mode - L'art vestimentaire africain à l'honneur dans la ville côtière

La soirée de gala va être agrémentée par les groupes musicaux, notamment Afro Root Akpala (Bénin), Adjani Musica (Congo), Ismael (Cameroun), Christ Trésor (Congo). Les démonstrations des danses kizomba et gym classic sont également au programme tout comme les jeux, la tombola et plusieurs autres surprises à découvrir sur place.

Biso na Biso African Beauty est un rendez-vous de la mode africaine qui met en exergue les tenues traditionnelles et authentiques de l'Afrique unie dans sa pluralité. Cette mode africaine sera défendue par les stylistes africains que sont Guelaurd Kikabou (Congo), Matheo Moko by Lysa (Côte d'Ivoire) Alao (Bénin) Inès Ganche (Cameroun), Rossie T. (Ghana). Tous, à travers leurs créations, vont montrer leur savoir faire au public. Ce dernier va apprécier le travail de leurs ingénieuses mains par le biais de mannequins venant de divers pays africains qui vont arborer les différentes créations.

