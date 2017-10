Congo-Brazzaville: Forêts - Treize cadres formés pour combattre la déforestation

Le ministère de l'Economie forestière et du développement durable, en partenariat avec le service forestier des Etats-unis, a organisé, du 9 au 18 octobre à Brazzaville, un atelier de renforcement des capacités à l'intention du staff du Centre national d'inventaires et d'aménagements des ressources forestières et fauniques (Cniaf) et de la coordination nationale Redd+.

Portant sur la télédétection, niveau avancé, la formation avait pour objectif d'outiller les techniciens des services cartographiques et photo-interprétation ainsi que des étudiants de l'Ecole supérieure d'agronomie et de foresterie, sur des techniques de suivi du couvert forestier par satellite.

« Cette formation m'a permis non seulement de me rappeler certaines notions mais également de découvrir certains logiciels de programmation que je ne connaissais pas », a indiqué Carel Mengué, un participant.

La ministre de l'Economie forestière et du développement durable, Rosalie Matondo, à l'occasion de la clôture de cet atelier, a remercié le service forestier des Etats-unis, à travers le "Central african regional program for the environment", pour son soutien à la mise en place du processus Redd+ au Congo. Le renforcement des capacités constitue une priorité pour le gouvernement, a-t-elle relevé.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur des Etats Unis au Congo, Todd Haskell, a souligné que cette formation avait pour objectif de permettre aux participants de répondre non seulement aux engagements du pays à la réduction d'émission de gaz à effet de serre, mais aussi de renforcer la gestion des ressources naturelles, en général.

Ce dernier a, par ailleurs, annoncé que le gouvernement américain offrait des stages de formation dans son pays, au profit des cadres de la sous-région, dans les domaines de la gestion des bassins versants, du changement climatique et des ressources naturelles, de la restauration du paysage forestier, de la foresterie urbaine, de la gestion des aires protégées, etc.

Signalons qu'en 2006, le gouvernement américain, via le Service Forest, a développé un partenariat avec le Congo pour le renforcement des capacités institutionnelles, matérielles et techniques de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées ainsi que du Centre national des inventaires et aménagements des ressources forestières et fauniques.

Cette collaboration donne également aux agents forestiers du Congo l'accès aux expertises et appuis techniques des différentes universités et institutions américaines.

En rappel, c'est depuis 2008 que le Congo est engagé dans le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts qui, selon lui, est un outil de développement durable et de lutte contre la pauvreté.