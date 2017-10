Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La réunion des prix fixés s'est tenue dans la ville océane

Ouvertes le 17 octobre, les assises se sont achevées le 18 octobre à Pointe-Noire, en présence du ministre de tutelle, Jean-Marc Thystere Tchicaya, et des experts des différentes sociétés pétrolières évoluant au pays.

Les moyennes trimestrielles des prix fixés des hydrocarbures produits au Congo, arrêtées au cours de la réunion des prix du troisième trimestre 2017, en dollars par baril, se présentent comme suit :

Djéno Mélange : 51

Nkossa Blend : 52,1

Yombo : 47,9

Nkossa Butane : 42,6

Nkossa Propane : 34,9

Les moyennes des différentiels des prix des bruts congolais, en dollars par baril, sont les suivantes :

. Djéno Mélange : -0,9 par rapport au Brent daté

. Nkossa Blend :0,0 par rapport au Brent daté

. Yombo :-5,5 par rapport au Brent daté

. Nkossa Butane : 1,8 par rapport au butane North West Europe

Nkossa Propane : -0,1 par rapport au propane MONT BELVIEU.

La moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures lors de la réunion des prix du troisième trimestre 2017 est de 51,5 dollars par baril, pour un différentiel de -0,8 dollars par baril.

Au troisième trimestre 2017, les cours de pétrole ont connu une tendance croissante, essentiellement favorisée par les fondamentaux du marché pétrolier. Le baril du Brent daté a évolué avec une valeur minimale de 46,5$ le 7 juillet et une valeur maximale de 59,7$ le 25 septembre. La tendance générale des cours de pétrole du trimestre est restée consécutive à la conjonction des évènements suivants : la chute saisonnière des stocks de pétrole brut américains, les marges de raffinage plus fortes, les tensions géopolitiques dans le Kurdistan irakien, préjudiciables à une réduction de production de 0,6 MBbl/j, la recrudescence des ouragans et des inondations dans les régions de l'Amérique du Nord, entraînant la fermeture de la logistique pétrolière active de cette zone, l'environnement économique favorable dans les pays de l'OCDE et en Chine, contre une amorce de ralentissement en Inde, le relèvement généralisé des taux d'inflation dans les principaux pays de l'OCDE. De ces faits, l'optimisme économique mondial sur les fondamentaux du marché de pétrole a permis d'atteindre une moyenne trimestrielle de 52,1$/Bbl, en hausse de 2,1% par rapport au trimestre précédent.

Les perspectives pour le prix du quatrième trimestre 2017 vont dépendre essentiellement de l'augmentation du stress géopolitique mondial ravivant les incertitudes sur les marchés des ressources naturelles et des bourses, la consolidation de l'offre pétrolière face à la demande exercée par la flexibilité de la production américaine en corrélation avec les cours de pétrole. En conséquence, une projection du prix de baril de Brent daté évoluant dans la fourchette de 50 et 60$/Bbl est prévisible. L'offre mondiale en pétrole au troisième trimestre 2017, à 98,0MBbl/j, a augmenté par rapport au trimestre précédent de 1,0MBbl/j. Elle a été supérieure à la demande de 0,2MBbl/j, principalement stimulée par la production Non-OPEP et de certains pays producteurs tels que l'Iran, l'Irak et le Nigeria, membres de l'OPEP. La demande mondiale quant à elle, à 97,8 MBbl/j a diminué de à,1 Mbaril/j par rapport au trimestre précédent, malgré une augmentation de 0,4 MBbl/j de celle des pays de l'OCDE.

Clôturant les travaux, Jean- Marc Thystère Tchicaya a expliqué que de manière générale, les analyses qui viennent d'être dévoilées montrent un marché mondial du pétrole toujours fébrile, qui reste suspendu aux décisions des pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole relatives aux coups de production convenus, à l'augmentation de la production américaine, en plus d'une possible reprise en Libye et des soubresauts géopolitiques observés au niveau mondial. « Le gouvernement de la République du Congo, sous l'impulsion du président Denis Sassou N'Guesso et du chef du gouvernement, s'attelle à la rédaction des textes d'application relatifs au code des hydrocarbures avec en ligne de mire l'amélioration du climat des affaires, l'encouragement des investissements dans le secteur des hydrocarbures, l'augmentation de la production, la promotion continue du domaine minier et la diversification de ce secteur au travers, notamment, de la valorisation du gaz.

Dans le même sens, le constat des dysfonctionnements générés par le mode de gouvernance ainsi que le souci de l'amelioration des performances de la Société nationale des pétroles du Congo a amené le gouvernement à adopter de nouveaux statuts lors du dernier Conseil des ministres. Je vous invite donc à lire le compte rendu du Conseil des ministres du 17 octobre 2017 », a-t-il déclaré. Cette réunion a été organisée par la société Congorep. La prochaine est prévue pour le 16 janvier 2018 et sera organisée par la société ENI Congo.