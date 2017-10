Angola: Cuanza Norte - Des responsables du FAS actualisent leurs connaissances

Ndalatando — Des responsables et fonctionnaires du Fonds d'Appui Social (FAS) des provinces du nord du pays, notamment, Malanje, Cuanza Norte, Uíge, Zaire et Cabinda participent depuis mardi à Ndalatando, capitale de la province de Cuanza Norte, à un séminaire sur le "Genre et masculinité".

L'action formative, d'une durée de trois jours, a comme objectif de permettre une plus grande compréhension et sensibilité sur les normes et pratiques sociales qui créent des inégalités du genre dans la société et lieu de travail. Les participants au séminaire aborderont, entre autres thèmes, les processus de socialisation et leur influence dans les relations inégales de genre, la socialisation des tous les citoyens, principes et valeurs qui orientent le travail du FAS sur l'équité et l'inégalité du genre.

Donner l'opportunité pour influencer la culture organisationnelle pour résoudre l'inégalité entre les sexes concernant les projets, sont d'autres objectifs de la rencontre. Le séminaire connait la participation de 18 personnes. Se confiant à l'Angop, le directeur du FAS à Cuanza Norte, Leonel Baptista da Silva, a affirmé que le séminaire est opportun, car il va pallier à certaines difficultés relatives au genre dans l'institution, ainsi que dans la société.