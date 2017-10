Angola: La ministre de l'Action Sociale pour un travail en équipe

Luanda — La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victória da Conceiçã, a cité mercredi à Luanda, le travail en équipe et l'esprit d'entraide comme des facteurs essentiels qui contribuent à l'exécution de la politique nationale d'assistance sociale.

Elle a tenu ces propos lors de la cérémonie de remise et reprise entre les ex- secrétaires d'Etat et leurs remplaçants.

À l'occasion, la gouvernante a défendu une conjugaison d'efforts pour la matérialisation des politiques au profit des groupes les plus vulnérables, créant les conditions minimales qui puissent leur permettent de vivre en dignité et sécurité.

Victória da Conceição a recommandé aux nouvelles secrétaires d'Etat de réaliser un travail efficient et opérationnel, de manière, à corriger ce qui était mal et améliorer ce qui est bien avec sérénité et toute la fermeté qui s'impose pour l'édification du pays.

La ministre Victória da Conceição a élu comme priorités de son mandat la municipalisation de l'action sociale, le diagnostique de la vulnérabilité, ainsi que le programme intégré de développement local et de combat à la pauvreté.