Angola: La pénurie de médicaments dans les hôpitaux publics préoccupe la CEAST

Luanda — La pénurie continuelle de médicaments dans les hôpitaux publics en Angola, la paralysie des travaux publics et l'insuffisance de services de base, tels que l'Eau, l'Electricité et les Transports en commun, préoccupent la Conférence Episcopale d'Angola et de SãoTomé et Principe (CEAST).

Dans un Communiqué rendu public au terme de la deuxième Assemblée Plénière Annuelle des Evêques, tenue du 11 au 18 octobre 2017, la CEAST souligne que dans certaines capitales provinciales "le nombre de détraqués jeunes augmente" ainsi que des pratiques mystiques de la part de certaines personnes.

A ce sujet, les évêques appellent les autorités policières à intervenir d'urgence contre les "fabricants et les fomentateurs de ces actes", qui troublent l'ordre social. Préoccupée également par la hausse des prix des matériaux de construction et d'autres produits de base, la CEAST souligne qu'il y avait encore d'indices de la famine dans certaines régions du sud d'Angola, faute de pluie.

Se réjouissant des efforts du président de la République, João Lourenço, de travailler pour le bonheur de tous les Angolais, par la réduction des asymétries existant dans tous les niveaux, la CEAST exhorte les gouvernants à défendre la dignité de la personne humaine, à promouvoir le bien commun et la justice sociale La CEAST appelle les politiques et tous les citoyens à continuer à déployer des efforts visant à fomenter et à cultiver l'éducation sur la démocratie, la paix et la tolérance, la citoyenneté et le compromis avec l'éthique.

Enfin, recommandant l'intensification des campagnes de don de sang dans les diocèses, la CEAST appelle les administrateurs des hôpitaux publics à veiller à ce que le sang recueilli ne soit pas commercialisé.