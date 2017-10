Burkina Faso: Formation professionnelle au Burkina - Bientôt un partenariat Etat/secteur privé

Le ministère de la Jeunesse et de la formation professionnelle organise, du 16 au 19 octobre à Koudougou, un atelier d'élaboration des textes portant mise en place du cadre national de partenariat Etat/secteur privé en matière de formation professionnelle.

Dans le domaine de la formation professionnelle, de nombreux efforts ont été menés afin de faire du développement du capital humain une priorité transversale au Burkina Faso. Et l'un de ces efforts majeurs reste l'adoption de la Politique nationale d'enseignement et de formation techniques et professionnels (PN/EFTP) en 2008. Une politique qui, dans son ensemble, vise à permettre aux jeunes et aux adultes d'améliorer leurs compétences professionnelles afin d'accroître leur chance d'insertion socio-professionnelle.

Dans sa mise en œuvre, il est prévu des actions prioritaires, dont entre autres ; la mise en place de cadres de concertations de tous les acteurs (publics, privés, partenaires sociaux et au développement) de l'Enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP). C'est pourquoi, il est apparu nécessaire d'ouvrir et d'entretenir un dialogue actif et avisé avec les milieux économiques, notamment le secteur privé qui n'est pas toujours bien impliqué dans les phases de réflexions et de recueils des attentes dans les processus de formation professionnelle, alors qu'ils sont ceux qui, en aval, sont les utilisateurs potentiels des formés.

C'est cette préoccupation qui justifie pleinement la tenue de l'atelier de Koudougou avec la participation effective des représentants du secteur privé. Un atelier qui vise plusieurs objectifs, dont un objectif global et des objectifs spécifiques. L'objectif général étant de développer le Partenariat Etat/ secteur privé en matière de formation professionnelle. Pour ce qui concerne les objectifs spécifiques, il s'est agi pour la cinquantaine de participants d'identifier les acteurs impliqués ; de susciter davantage la participation du secteur privé dans le développement de la formation professionnelle ; d'élaborer le texte devant régir le cadre national de partenariat et le valider.

Aussi, durant les quatre jours de travaux, les participants auront à examiner deux principales communications. La première communication a porté sur les principes partagés et les rôles des acteurs- clés du partenariat Etat/secteur privé en matière de formation professionnelle. Quant à la deuxième communication, elle a concerné une présentation du projet de texte portant création, composition, attributions et fonctionnement du Cadre national de partenariat Etat/secteur privé en matière de formation professionnelle.

En procédant à l'ouverture de l'atelier au nom du secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle, M. Salam Ouédraogo conseiller technique du ministre a indiqué qu'il n'est point besoin de rappeler qu'au Burkina Faso et partout dans le monde, la formation professionnelle constitue un canal indubitable pour parvenir à la valorisation du capital humain et, par voie de conséquence, un levier important de développement économique et social.

C'est fort de cela que le développement des compétences, notamment des jeunes, constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays, a souligné M. Ouédraogo. De plus, a-t-il poursuivi, l'axe 2 du Plan national de développement économique et social (PNDES), est consacré au développement du capital humain. Plus qu'une simple reconnaissance donc, cette vision repose sur un nécessaire changement de paradigme en ce sens qu'il s'agit de marquer sans détour, une rupture qui consiste à évoluer d'une logique d'offre de formation à une logique de demande de formation par la mise en œuvre d'une formation basée sur l'ingénierie de l'approche par les compétences en partenariat avec le secteur privé.