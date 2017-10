Burkina Faso: Gouvernance économique - Des journalistes dans les arcanes de la commande publique

L'Association des journalistes du Burkina (AJB), en collaboration avec le Projet de gouvernance économique et de participation citoyenne(PGEPC), a organisé, du 9 au 13 octobre 2017 à Ouahigouya, une formation au profit des journalistes sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Il s'est agi de faire de ces professionnels des médias, des acteurs de veille des bonnes pratiques en la matière.

Au Burkina Faso, l'on constate que les procédures de passation et d'exécution des marchés publics sont souvent entachées d'irrégularités que sont les malversations financières (détournement, corruption), les mauvaises exécutions du marché et le non-respect des délais d'exécution. Au regard des limites constatées dans le mécanisme de suivi et de contrôle, il semble nécessaire d'avoir des journalistes spécialistes en la matière qui attirent l'attention des autorités sur ces pratiques. C'est dans cette optique que l'Association des journalistes du Burkina (AJB), en collaboration avec le Projet de gouvernance économique et de participation citoyenne (PGEPC) a organisé, du 9 au 13 octobre 2017 à Ouahigouya, une formation au profit d'une quarantaine de journalistes sur le thème des marchés publics. Elle a permis, selon le président de l'AJB, Guézouma Sanogo, une meilleure compréhension du processus de passation, d'exécution des marchés publics par les journalistes. « Ce qui va très certainement amener ces hommes de médias à s'intéresser davantage à la question pour en faire de véritables sentinelles des bonnes pratiques », a-t-il ajouté.

Le marché public, une partie de la commande publique

Au cours de la formation, ce sont neuf modules qui ont été dispensés. Il s'agit, entre autres, des procédures de passation des marchés, de l'éthique et de la déontologie, de l'élaboration des dossiers d'appels d'offres, du suivi- contrôle de l'exécution des travaux et des sanctions en cas de non-respect de la règlementation. Pour le formateur, Olivier Kambou, la commande publique s'entend de toutes les formes d'acquisition de biens, de services, de prestations, des délégations de services publics. « Elle a trois formes que sont les marchés publics, les délégations de services publics et les contrats de partenariat public-privé », a-t-il expliqué.

A l'entendre, le marché public se définit comme étant un contrat administratif écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante avec des entités privées ou publiques. Les types de marchés publics sont les travaux (bitumage des routes, construction d'écoles), les fournitures ou équipements, les prestations intellectuelles. Les services courants peuvent être des activités de maintenance, de pause-café ou de nettoyage. Pour ce qui est de la délégation de service public, c'est un contrat administratif écrit par lequel une personne morale confie la gestion d'un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée par les résultats de l'exploitation du service (il s'agit de la concession, l'affermage qui est un mode contractuel qui permet de sélectionner un opérateur privé ou public chargé de l'exploitation d'un service public et la régie intéressée, rémunéré par l'autorité contractante tout en étant intéressé aux résultats).

Les entités publiques en charge de l'exécution des travaux sont l'Autorité de régulation de la commande publique(ARCOP), la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF), qui émet des avis, approuve les justifications de capacités techniques, élabore le plan de passation des marchés, finalise le dossier et élabore la synthèse de travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM). « Dans les procédures de passation, pour un marché inférieur ou égal 10 millions de FCFA, c'est la demande de cotation qui est sollicitée, entre 10 à 50 millions pour les collectivités et 75 à 100 millions pour l'Etat, c'est la demande de prix qui sied.

Au-delà de cette somme, un appel d'offre ouvert est lancé», a insisté le formateur. Le principe de la commande publique est le libre accès, l'égalité de traitement des candidats, la transparence dans les procédures, l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition. Le délai est de 30 jours pour les candidats nationaux, 15 jours en cas de besoin (appel d'offre accéléré) et de 45 jours pour les soumissionnaires communautaires (international). « En cas de non-respect, la procédure peut être annulée », a précisé M. Kambou.

Les soumissionnaires ou attributaires peuvent être suspendus ou exclus de la commande publique dans les cas de pratiques de collusion entre soumissionnaires, de recours à de la surfacturation, de pratique de corruption, etc. « La sanction est comprise entre 1% et 2% du montant de l'offre lorsque l'auteur de la faute est un soumissionnaire. Le taux est porté à 5% en cas de récidive », a-t-il expliqué.