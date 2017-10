Le gouvernement, à travers le ministre Tahirou Bangré, a salué la construction de ce stade. « C'est très honorable, et j'ai tenu particulièrement à venir saluer ce geste en faveur de la jeunesse », a déclaré Tahirou Bangré. Et d'ajouter que c'est toujours un bon signe de voir un particulier construire une infrastructure pour la jeunesse. Le ministre Bangré a souhaité que cette action serve d'exemple, à travers toutes les contrées du Burkina Faso. « Ce geste doit être imité partout au Burkina Faso, car l'Etat à lui seul ne peut pas tout faire.

Djanguinaba Barro n'est plus seulement le nom du renommé opérateur économique burkinabè. Ce nom vient d'être attribué au premier stade de football du village de Diéri, situé à 12 km de Orodara, sur l'axe Orodara-Sikasso. L'inauguration du joyau a eu lieu, le samedi 14 octobre 2017, en présence du ministre des Sport et des Loisirs, Tahirou Bangré, et du donateur Djanguinaba Barro.

L'opérateur économique Djanguinaba Barro a offert un stade de football à la jeunesse de Diéri, son village natal, situé dans la province du Kénédougou. L'inauguration de l'infrastructure a nécessité une enveloppe de 74 millions de FCFA, et a eu lieu, le samedi 14 octobre 2017, en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré.

