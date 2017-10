Sénégal: Mondial 2018 - Le Sénégal sélectionne un Sadio Mané pourtant blessé

Depuis plus de 10 ans, le Sénégal a interdit l'importation de la viande de poulets en raison de la grippe… Plus »

Sadio Mané semble donc en avance sur son programme de reprise, mais malgré l'optimisme d'Aliou Cissé, les chances de voir l'ancien joueur de Metz sur le terrain face à l'Afrique du Sud restent minces. Une blessure aux adducteurs demande du repos et un retour trop rapide sur les terrains pourrait engendrer une rechute bien plus grave, occasionnant une indisponibilité pouvant aller jusqu'à plusieurs mois.

Pourtant, à la surprise générale, Aliou Cissé a tout de même fait le choix de le sélectionner. « Sadio Mané a repris l'entraînement individuel et reprendra probablement l'entraînement complet la semaine prochaine, a-t-il affirmé mercredi 18 octobre lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération sénégalaise. J'ai discuté avec lui et il m'a confirmé qu'il sera prêt à 100% pour les deux rencontres. Si je fais appel à lui, c'est parce que je suis convaincu qu'il sera prêt », a insisté le sélectionneur des Lions de la Téranga.

Dès lors, pas besoin d'être un génie des mathématiques pour savoir que l'attaquant vedette des Lions de la Téranga ne serait pas sur pied pour prendre part à la double confrontation capitale dans la course à la qualification pour le Mondial face à l'Afrique du Sud les 10 et 14 novembre prochains.

Il avait quitté le terrain blessé à la 87e minute lors de la victoire du Sénégal 2-0 face au Cap-Vert le 7 octobre 2017, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et peu de temps après la sanction était tombée. Blessé aux adducteurs, Sadio Mané serait absent des terrains pour six semaines annonçait son club de Liverpool.

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a annoncé sa liste de joueurs pour la double confrontation face à l'Afrique du Sud les 10 et 14 novembre prochains, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Et à la surprise générale, l'attaquant Sadio Mané, pourtant blessé aux adducteurs pour six semaines a été convoqué. Une décision qui pourrait bien provoquer la colère de son club de Liverpool.

