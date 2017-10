Sont concernés par le Congrès, les professionnels de sécurité et santé au travail (médecins, infirmiers, chargés de sécurité, hygiénistes du travail, contrôleurs en prévention, toxicologues, etc), des chefs d'entreprises et directeurs des ressources humaines, ainsi que les organisations syndicales de travailleurs.

Elles peuvent entraîner des charges sociales et économiques considérables en raison de l'absentéisme, de la perte d'emploi, et des dépenses médicales coûteuses ainsi que des responsabilités accrues en termes de prestation de soins ou même la mort d'une personne, espoir de plusieurs familles.

A travers ces thèmes, les organisateurs visent à renforcer les capacités des participants en vue d'améliorer la prise en charge médicale, médico-légale et socio-économique des malades chroniques (atteints de maladies cardio-vasculaires, insuffisance rénale, et autres maux mortels nécessitant de gros moyens. Ndlr) en milieu de travail.

Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2017 se tiendra à Grand-Bassam, le 2e Congrès de la Société ivoirienne de médecine du travail. Elle réunira près de 200 médecins et autres spécialistes ivoiriens et de plusieurs pays africains.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.