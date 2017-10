Mali: EDM-SA - La Société produit à 130 Fcfa l'électricité et la vend à 98 Fcfa

Selon lui, ces perturbations sont dues à un certain nombre d'incidents sur des artères, c'est-à-dire, sur des routes principales et secondaires d'électricité qui ont eu des défauts.

Pour lui, la solution durable passe par des investissements dans la construction de nouvelles centrales et le renforcement du réseau électricité afin de pouvoir faire face aux charges et à la demande. Pour ce faire, «l'électricité comme tout produit marchand doit être rentable afin de pouvoir s'autofinancer», alors qu'EDM achète aujourd'hui le Kwh à 130 Fcfa pour le revendre à 98 Fcfa. Raison pour laquelle, «nous ne pouvons pas faire des investissements dans cette situation».

