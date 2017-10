Mali: Enrichissement illicite - Le syndicat des travailleurs de l'Administration exige le retrait de la loi et menace d'aller en grève

«Réuni en session extraordinaire le 10 octobre, après une large consultation des structures de base de l'ensemble des régions, dans le respect strict de la démocratie interne des syndicats, le bureau exécutif national Syntade décide: d'observer une grève d'avertissement de 72 heures dans tous les services de l'administration d'Etat (Syntade) à compter du mercredi 25 octobre à partir de minuit au vendredi 27 octobre 2017 à 00h, de relancer ladite grève pour une durée de cinq jours, soit du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre 2017. Si le gouvernement ne prend pas les dispositions qui s'imposent pour abroger purement et simplement la Loi n° 2014-015 du 27 mai 2014 et toutes les dispositions qui s'y rattachent».

En tout état de cause, le secrétaire général du SYNTADE; non moins secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katilé et ses mandants exigent ni plus ni moins le retrait pur et simple de la loi portant l'enrichissement illicite. Cette posture est au cœur de la lettre de préavis de grève adressée à la ministre du Travail, de la Fonction Publique de la part du secrétaire général du SYNTADE.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.