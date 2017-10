Cote d'Ivoire: Projet d'énergie renouvelable

Aussi, il a indiqué que pour la région de l'Iffou, 76 500 hectares sont concernés par cette opération de collecte et à la longue, 1 300 km de route dans les régions du N'Zi, du Moronou et de l'Indenié-Djuablin seront concernés.

A l'en croire, la réalisation du projet « Daoukro Energie » contribuera significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations et de l'état des infrastructures routières ainsi que la réduction du temps de parcours et le renforcement de la sécurité routière.

Imaginez une région de Iffou où à la longue, toute la Côte d'Ivoire où l'électricité est abordable et où les entreprises peuvent développer leurs activités et employer de la main d'œuvre locale. Imaginez le potentiel d'une Côte d'Ivoire auto-suffisante en énergie renouvelable», a-t-il dit.

«Imaginez une région de Iffou où l'accès à l'électricité peut transformer les vies et créer des opportunités d'emplois en accélérant l'innovation et la croissance.

