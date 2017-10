A Madagascar, la peste continue de faire des victimes. Depuis plus de deux mois, 878 cas de peste ont été… Plus »

Au moins, le ministre sortant de l'Agriculture et de l'Elevage fait preuve d'honnêteté intellectuelle et ne cache pas le calcul et l'objectif politique qui se trame derrière sa nomination. En tout cas, avec cette nomination au Sénat et le mini-remaniement du Gouvernement, les affaires politiques risquent de s'accélérer à une vitesse grand « V » dans les prochaines heures. Depuis hier, les leaders du parti au pouvoir multiplient les réunions. Hier après-midi, des parlementaires et des barons du HVM se sont donnés rendez-vous au Quartier général du parti à Antanimena. Aucune information n'a filtré de cette rencontre qui semble avoir été organisée en catimini.

C'est confirmé. La nomination de Rivo Rakotovao au Sénat est une manœuvre politique et une stratégie élaborée par le parti « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » pour s'assurer un second mandat lors de l'élection présidentielle de 2018. Actuellement en déplacement en Italie avec le président Hery Rajaonarimampianina, le président national du HVM, interviewé par des journalistes sur place, a reconnu indirectement que cette décision rentre dans le cadre de la ligne politique du parti au pouvoir en vue des Présidentielles.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.