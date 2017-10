Madagascar: Hommage au Président Albert Zafy

A Madagascar, la peste continue de faire des victimes. Depuis plus de deux mois, 878 cas de peste ont été… Plus »

A travers le Mada-raid, le Président Albert Zafy allait à la rencontre du peuple malgache dans des bleds les plus reculés. C'était sa façon de pratiquer la pédagogie de la libération. Autant sa légitimité s'enracinait auprès de la population à la base, autant celle-ci était ébranlée par la classe politique au sommet. Ces deux mondes différents réagissaient différemment par rapport à sa conception et sa pratique du pouvoir.

De même qu'il n'a pas contesté son empêchement, il a accepté le résultat du second tour de l'élection présidentielle de 1977 malgré des manipulations de vote constatées par son entourage. Il a préféré laisser passer pour éviter des affrontements entre Malgaches et donner la chance à la paix. Le Président a payé cher son attachement au fihavanana.

L'ancien Président de la République Albert Zafy, symbole de la lutte pour la justice et la liberté d'expression est reconnu par le peuple malgache comme le père de la démocratie et de la réconciliation. Modeste, intègre et intransigeant, l'homme au chapeau de paille, une fois arrivé au pouvoir a été incompris et lâché par ses compagnons de lutte. Des dysfonctions et dérives au sein de l'Assemblée Nationale ont abouti à son empêchement définitif.

