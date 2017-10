Madagascar: L'affirmation d'une nouvelle stratégie

La nomination de Rivo Rakotovao au poste de sénateur laissé vacant après la démission d'Amady, devenu président de la CAF n'est pas anodine. Elle a tout de suite suscité les commentaires ironiques de la presse qui prête au pouvoir certaines arrières pensées. Bien qu'aucune intention n'ait été dévoilée, on devine aisément ce qui va se passer par la suite au Sénat.

L'affirmation d'une nouvelle stratégie

Certains analystes avaient avancé depuis un certain temps que le régime prévoyait de remplacer Honoré Rakotomanana par le président du parti HVM. L'article 46 de la constitution stipulant que le président en exercice se portant candidat doit démissionner et être remplacé par le président du Sénat semblait poser beaucoup de problèmes au chef de l'Etat et à son équipe. Le projet de révision de la Constitution prévoyant d'amender cet article fut donc avancé, mais il a suscité une véritable levée de boucliers de la classe politique et de la société civile.

Dans la foulée, l'idée d'organiser un référendum a été désapprouvée par la communauté internationale. Devant la désapprobation générale, le pouvoir semble avoir changé son fusil d'épaule. Ce remplacement tardif d'Amady par Rivo Rakotovao semble conforter l'idée d'un nouveau scénario, celui de l'arrivée de ce dernier à la présidence du Sénat. De nombreux commentateurs ont déjà décrit ce qui pourrait survenir bientôt. C'est donc un fidèle compagnon du président Hery Rajaona-rimampianina et de surcroît un homme de confiance.

En devenant chef de l'Etat par intérim, ce dernier veillera à préserver les intérêts du régime. Pour l'instant, rien n'est acté, mais on peut sans se tromper assurer que les prévisions des analystes se réaliseront. C'est une démarche qui, après tout, est valable. Le stratagème vaut ce qu'il vaut, mais on ne sait pas s'il permettra à l'équipe au pouvoir de lui assurer un certain avantage par rapport à ses adversaires politiques. A un an de l'élection présidentielle, la stratégie du président de la République se dessine clairement.