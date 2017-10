Madagascar: Cache-bouche - Impopulaire, mais utile

Dans la pratique. Bien que son utilité soit clamée par les scientifiques, le cache-bouche ne fait pourtant pas l'unanimité du côté de la population, du moins jusqu'à maintenant. Le coût relativement élevé du paquet, 35 000 ariary, n'en est qu'une raison partielle. Ceux qui portent ces masques au quotidien s'exposent aux railleries de ceux qui restent pour le moment insouciants ou « inconscients » des risques qu'ils encourent. Il est vrai que ces masques ne sont ni esthétiques, ni pratiques, encore moins confortables ; mais on n'est jamais trop prudent. Un peu de gêne pour plus de sérénité, ou un laisser-aller relatif qui peut être fatal, le choix revient à tout un chacun.

Avis scientifique. Un médecin de l'AMIT explique : « Le port de cache-bouche est vraiment recommandé dans les zones à risque et confinées où règne la promiscuité ; tels que les bus, les marchés, les boîtes de nuit et autres lieux de rassemblement. Sont également considérées comme zones à risque les lieux où des cas de peste ont été déclarés ou suspectés, car personne n'est réellement à l'abri de la peste pulmonaire, même en respectant la distance requise de deux mètres. Le masque s'utilise pour six heures au maximum et se change ensuite.»

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.