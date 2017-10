Madagascar: Association TAFA - Dons en faveur du district d'Avaradrano

L'objectif étant de prévoir le plus possible et de prendre les précautions nécessaires pour protéger la population. Ce don offert par l'association Tafa s'est déroulé lors de la réunion des 16 maires et des chefs de district de la commune d'Avaradrano, à l'espace Etoile des Neiges à Sabotsy Namehana. Pour l'association, c'est une manière comme une autre de participer à cette lutte contre l'épidémie de la peste, mais surtout de montrer son engagement citoyen envers la population.

Face à la propagation de la maladie de la peste qui sévit actuellement, et pour ne pas rester les bras croisés, l'association Tafa, ou « Tosika Asa Fampandrosoana Avaradrano », dirigée par Ntsoa Randriamifidimanana, a décidé de faire un geste citoyen en octroyant des pulvérisateurs et des médicaments pour désinfecter.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.