Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Pascal Rasaony, le passionné de sport

Très présent ces derniers temps sur tous les fronts, Pascal Rasaony est ce passionné de sport, qui aime aider les autres. Il a commencé à la base au sein des quartiers pour enfin arriver dans le système fédéral au sein de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB).

Sur terrain, il est l'ami de tout le monde. Dès qu'il rentre au Stade de Mahamasina ou au Palais des Sports, presque tout le monde le connait. Il, c'est Pascal Rasaony, membre au sein de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB). Il est le promoteur du basket-ball à 3 ou FIBA 33 à travers l'organisation des Championnats nationaux et d'autres compétitions. Notre travailleur de l'ombre n'est pas un entraîneur, mais, une personne qui œuvre beaucoup dans la promotion du sport en général et du basket-ball en particulier.

Sportif. Pascal n'est pas un grand champion, mais, c'est un sportif à part entière. Comme tous les petits garçons, il a joué au football. Il a même intégré un club au sein du Lion Andraisoro. En même temps, il a pratiqué le basket-ball, qu'il continue de pratiquer occasionnellement. Amoureux et passionné par le ballon orange, il a créé l'Association Andraisoro Tia Basket-ball (AT2B) avec des amis dont il occupe le poste de vice-président. Convaincu par ses engagements, il a été intégré au sein de la fédération à la commission basket-ball de masse en 2013. Passionné par l'évènementiel, Pascal a organisé plusieurs tournois entre autres le « Fety de Baskety », « Tournoi Firaisankina » sans oublier les compétitions fédérales et les Afrobasket. A l'heure de l'évolution de la technologie numérique où tout se passe sur la toile, Pascal Rasaony est très actif sur les réseaux sociaux. C'est lui qui anime et crée les visibilités de la fédération sur la toile. Outre le statut de délégué FIBA 33, Pascal est aussi membre de la cellule communication de la FMBB. Il est apprécié par ses pairs par « son charisme, son contact fort, atypique, étonnant ». « C'est un mec bien, droit, rigoureux », dixit Riana Randrianarisoa, son camarade de toujours.

Polyvalent. Eternel insatisfait, Pascal poursuit toujours ses études. Après ses études à l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-T) avec le diplôme de DTS option logistique et transport en 2003, Pascal suit actuellement sa deuxième année de Master à l'Ecole Nationale Supérieure (ENS) à Fianarantsoa. Il est à signaler que Pascal est titulaire de tous les diplômes de baccalauréat (A1, A2, C et D). « Il faut que la relève prenne le relais actuellement. Les jeunes ne sont plus l'avenir mais le présent », a-t-il fait savoir. Pour résumer, Pascal a débuté à la base au sein du « Fokontany » pour arriver dans le système fédéral. « Moi j'aime aider les autres, c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'association MAMITA ou Malagasy Mifanome Tanana. Une association qui incite les jeunes dans la préservation de l'environnement, dans la promotion sociale et l'entraide », a-t-il continué. Engagé comme il est, Pascal se lance en politique. Il est membre fondateur du Mouvement Politique ou « Jery Lavitra ho an'i Madagasikara » (JLM).