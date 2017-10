Madagascar: Violation des droits humains - Le CRAAD-OI et le Collectif Tany haussent le ton !

Le Centre de Recherches et d'Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI) et le Collectif Tany appellent à ce que cessent les cas de violation des droits des personnes qui luttent pour la sauvegarde de leurs terres, notamment, la détention préventive et l'utilisation de la force pour les réprimer.

Cette déclaration du CRAAD-OI et du Collectif Tany fait allusion au cas des quelques personnes issues des familles expulsées de leurs terres à Miadanandriana Ampefy en mai dernier ; des personnes qui se sont organisées et mobilisées pour lutter contre l'accaparement de leurs terres. Depuis, elles sont détenues arbitrairement en attendant leur procès prévu pour le 18 octobre (hier) et le 24 octobre prochain.