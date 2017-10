Madagascar: Taekwondo - Vers un constat de défaillance de l'ancienne fédération ?

Président absent, vice président absent, l'ancienne Fédération malgache de taekwondo est entrée dans une impasse après la situation héritée de deux années de mandat de son ancien président Andry Ramanantsialonina.

En effet, celui-ci a démis de leurs fonctions les membres de son bureau exécutif. Récemment, il a nommé le DTN Rivo pour le représenter, et cette « fédération » pense organiser un championnat national pour les 2 et 3 décembre prochains. Toutefois, cette nomination du DTN Rivo n'a pas grand sens quand on sait que le DTN ne supplée pas au président. Peut-on ainsi considérer la nomination comme « acte indirect de défaillance ? »

Quoi qu'il en soit, au finish, on a deux saisons de quasi-inactivité de la Fédération de Taekwondo et l'ombre des sanctions internationales qui plane sur la discipline du fait de cette défaillance. Boto Lamina, travaillant avec les ligues a annoncé une A.G. extraordinaire et hier encore, il a parlé de la reprise des activités. Ainsi, un open de Madagascar est prévu ce 18 novembre. Mais la situation de la « nouvelle fédération » est encore ambigüe et attend d'être validée (ou non par le ministère des sports).

En attendant, le ministère des sports est actuellement en train de travailler de pair avec les férus de cette discipline pour trouver des solutions idoines. Comme le disent les leaders actuels du taekwondo « le Taekwondo appartient avant tout aux pratiquants »