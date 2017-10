Afrique: Championnat d'Afrique de volley-ball - Au tour des messieurs

La sélection nationale quitte Maribor (Slovénie) ce jour pour l'Egypte où la compétition démarre demain.

La sélection nationale de volley-ball seniors messieurs quitte Maribor en Slovénie cette fin de journée. Elle se rend au Caire en Egypte, pour participer à la 21e édition du Championnat d'Afrique de volley-ball prévue du 20 au 30 octobre 2017. Il faudra attendre la réunion technique, qui aura lieu demain soir, pour être fixé sur les adversaires des poulains de Blaise Re-Niof Mayam en phase de poule.

En terre slovène, le Cameroun aura effectué un stage bloqué. De sources dignes de foi, lapréparation s'est passée sans heurts. Deux matches amicaux ont été disputés contre deux clubs locaux. Ils ont d'ailleurs été gagnés par les Camerounais. A l'issue du premier match qui les opposait à Panvita, ils se sont imposés par 3 sets à 1. Et au terme du second contre Ho?e, ils ont pris le dessus par 3 sets à 2. A ces matches amicaux, on ajoutera deux rencontres d'entraînement.

C'est un nouvel encadrement technique qui dirige cette sélection nationale. Il y a notamment le retour de Blaise Re-Niof Mayam comme entraîneur national, après plusieurs années d'éclipse au profit de Peter Nonnenbroich. Il a comme adjoint N°1 Armand Nyatcho et adjoint N°2, Guy Roger Nanga. Le trio de techniciens conduit le capitaine, Sem Ndolemngombai et ses coéquipiers à cette prestigieuse compétition. «Pendant le stage, il était notamment question d'améliorer les conditions de jeu et la tactique. Et surtout, d'assurer une bonne cohésion de jeu. Avec l'arrivée des professionnels de France et d'Italie, l'équipe est prête à aborder la compétition», soutient Blaise Re-Niof Mayam.

Les joueurs locaux et le staff ont quitté le Cameroun le 4 octobre dernier pour la Slovénie. Là-bas, ils ont été rejoints par les professionnels. Parmi les joueurs qui manquaient encore à l'appel au moment où nous mettions sous presse, il y avait notamment David Feughouo et Yvan Arthur Kodjie. S'ils étaient 27 pendant le regroupement, seuls 14 feront partie de l'expédition égyptienne. Où il sera question de faire mieux, beaucoup mieux qu'il y a deux ans. En 2015, le Cameroun n'avait pas pu se qualifier pour les demi-finales.