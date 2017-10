Cameroun: La recherche, levier de la croissance

Dans sa vision de développement à long terme, le Cameroun nourrit l'ambition de devenir un pays émergent et donc industrialisé. Cette mutation passe par la transformation de l'appareil de production à travers la mise en place d'un tissu productif et industriel à la dimension des économies modernes.

Pour arborer ces attributs, il doit miser sur la recherche et l'innovation. C'est-à-dire quitter le statut de pays pourvoyeur de matières premières pour tirer ses devises à partir de l'exportation des produits finis ou semi-finis. A l'instar des pays de l'Afrique subsaharienne, le Cameroun exporte à vil prix ses ressources naturelles à l'état brut, mais achète plus cher les produits venant des pays industrialisés. Aujourd'hui, avec la fin du «success story » des matières premières, l'industrialisation est la seule voie qui mène à une croissance économique enrichissante. C'est pourquoi les économies émergentes comme la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du sud, considèrent l'innovation comme un levier du progrès social et un générateur de richesses.

Doté d'énormes ressources humaines, naturelles et institutionnelles, le Cameroun peut, grâce à l'innovation, parvenir, comme le prévoit le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi, à l'émergence. Les pouvoirs publics ont mis en place de nombreuses structures dédiées à la recherche pour impulser son développement. L'Institut de recherche agricole et de développement (Irad), l'Institut médical de Recherche sur les plantes médicinales (Impm), l'Institut de recherche géologique et minière (Irgm), l'Institut national de la Cartographie (Inc), et l'Agence nationale de radio-protection (Anrp) constituent des outils sur lesquels le pays est censé s'appuyer pour dynamiser son processus d'industrialisation et garantir son progrès social.

Si l'on peut saluer les prouesses de l'Irad à travers la vulgarisation de plusieurs variétés de céréales, de plantes industrielles, de produits forestiers et de tubercules, il est difficile d'en dire autant pour les autres structures de recherche. Dans le domaine de la santé par exemple, les regards restent tournés vers l'Institut médical de recherche sur les plantes médicinales pour trouver une thérapie inspirée de la pharmacopée traditionnelle pour combattre les grandes pandémies telles que le Vih-Sida et le paludisme.

Si les rendez-vous comme la rentrée scientifique ou les Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation (Jersic) sont importants pour revaloriser la riche expertise scientifique et technique camerounaise, les chercheurs méritent d'être accompagnés et les résultats de leurs recherches doivent être davantage valorisés par les pouvoirs publics et les différents utilisateurs. Au vu du contexte actuel de l'évolution de l'économie mondiale, le Cameroun doit pouvoir créer de la valeur ajoutée à travers l'utilisation judicieuse des résultats de ses chercheurs. L'innovation pourrait changer le visage camerounais et résoudre efficacement les problèmes qui freinent les efforts fournis par les pouvoirs publics pour le développement du pays.

La recherche-développement, gage de la transformation économique du Cameroun, nécessite donc des investissements conséquents tant dans l'accompagnement des « inventeurs » que dans la valorisation des résultats de leurs inventions.