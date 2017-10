Cameroun: Santé de l'œil - Consultations gratuites à Laquintinie

Le médecin a précisé que dans la ville de Douala, les problèmes de santé liés à la vue sont de plus en plus récurrents ; de nombreuses personnes viennent au Lion's vision center de l'hôpital Laquintinie se faire consulter. Beaucoup de cas de glaucome sont dépistés. Certains patients à l'occasion de cette Journée mondiale de la vue bénéficieront d'un don de lunettes du Lion's Club.

Dans le box d'à côté, le Dr Kuntz Eric Mbassi Ndocko est à une centaine de malades consultés depuis le début de la matinée. Chez les patients que le médecin reçoit, on trouve aussi les pathologies citées plus haut, ainsi que de la rétinopathie hypertensive et diabétique. Pour le patricien, la Journée mondiale de la vue est l'occasion de faire des consultations de masse. Les patients qui nécessitent une prise en charge particulière peuvent alors revenir pour un suivi.

Entre 8h et 11h jeudi dernier, le Dr Aronette Ngwanou a reçu une cinquantaine de patients atteints de pathologies diverses. Hypermétropie, myopie, cataracte, glaucome et bien d'autres. Pour certains, le port de lunettes est impératif, tandis que pour d'autres, un traitement suffira pour que tout rentre dans l'ordre.

