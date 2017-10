Cameroun: Académie française de pharmacie - Une Camerounaise élue

Elue en assemblée générale à 112 voix pour sur un quorum de 113 votants et à l'unanimité par ses 22 pairs, l'actuel chef de service de biochimie du Centre Pasteur du Cameroun fait honneur à son pays et partant à tout un corps de métier. Son parcours de pharmacien biologiste milite amplement en sa faveur. « Devenir premier membre de l'Afrique centrale à intégrer cette institution, est un titre honorifique qui atteste ma reconnaissance comme une personnalité scientifique de valeur », se réjouit-elle. Docteur d'Etat en pharmacie, diplômée de la Faculté de pharmacie de l'université de Montpellier I, la native de Garoua est un concentré de 29 ans de métier, auxquels s'ajoutent non seulement une solide expérience mais également un statut d'enseignant-chercheur en bactériologie clinique au CUSS, actuelle Faculté de médecine et des sciences biomédicales ou encore à l'université catholique d'Afrique centrale (UCAC).

