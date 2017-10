Cameroun: L'explication

Nous sommes en train d'inverser la tendance

Pr Gaston Tsopmbeng Noumbo, chef de division de la valorisation et de la vulgarisation des résultats de recherche au MINRESI.

L'on a l'habitude de dire qu'au Cameroun, les résultats de la recherche restent dans les tiroirs. Pourquoi ?

C'était vrai à une époque mais aujourd'hui, je peux vous assurer que les résultats de la recherche ne sont plus vraiment dans les tiroirs. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation est en train de prendre des dispositions pour inverser la tendance. Ça a commencé par l'organigramme 2012, avec la transformation de ce département ministériel en un ministère économique. A cet effet, le ministre a déjà signé deux conventions de collaboration. L'une avec la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat du Cameroun (CCIMA) et l'autre avec le Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM). Un comité de travail a été créé à cet effet et est à pied d'œuvre pour que désormais, les résultats de la recherche soient effectivement transférés aux entreprises, pour qu'elles puissent les faire impacter dans la vie des populations. Ces partenariats permettent également aux entreprises d'être beaucoup plus compétitives, en développant des productions innovantes. Bref, le Minresi a pris une belle option en matière de vulgarisation des fruits de la recherche qui, progressivement, seront mis à disposition des opérateurs économiques afin d'apporter une plus-value à la production nationale.

Sauf que ce discours demeure au futur...

C'est parce qu'il y a une procédure à suivre. Les conventions n'ont été signées qu'en 2016. Juste après, il y a d'autres étapes à franchir, dont des négociations. Aucun chercheur ne va donner ses résultats sans brevet ni contrepartie. Il faut donc négocier et aboutir à un certain nombre de préalables. C'est ça le véritable blocage. Vu que ces préalables peuvent prendre beaucoup de temps. Mais des choses sont en train d'être faites pour qu'on traîne moins. Nous sommes en train d'achever un draft sur le mécanisme de cession des résultats de la recherche et parallèlement nous travaillons avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) pour obtenir des brevets pour faciliter la valorisation des résultats de la recherche.

Les opérateurs économiques peuvent-ils également suggérer des besoins de recherche ?

Absolument. C'est un partenariat de collaboration qui se veut gagnant-gagnant. A partir dudit partenariat, les entreprises pourraient d'ailleurs contribuer au financement de la recherche. Sauf qu'une recherche n'aboutit pas toujours sur un résultat, alors que ça demande de grands moyens. Heureusement, le Minresi a eu l'instruction de la hiérarchie, en ce qui concerne l'étude de faisabilité pour la mise en place d'un fonds national de recherche. Vu qu'une bonne recherche nécessite beaucoup de financements et des infrastructures lourdes. Mêmes les tiroirs qui gardent les résultats de la recherche ont un coût.