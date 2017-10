Ile Maurice: Soutien aux cleaners

Narendranath Gopee, le président de la Federation of Civil Service and Other Unions, aussi présent à ce comité de soutien, a fustigé la population pour son «indifférence» face aux femmes cleaners en grève. Ces femmes ne demandent pas de privilèges mais, au contraire, elles réclament leur droit. Il n'a pas manqué de critiquer le Premier ministre. «Pravind Jugnauth, pa finn mem vinn gété dan ki condision sa bann fam-là pe viv ici. Ki li été li ? Poupet ? Li pa kapav kit so buro vinn isi ?»

Jack Bizlall a expliqué que, cet après-midi, le comité de soutien se réunira avec les membres de la Confédération des travailleurs du secteur privé «pou gagn atribision et otorizasion pou bann mars a suiv». Ce soir même, ils iront déposer une requête chez le ministre du Travail pour fixer une rencontre demain. «Il est hors de question qu'il y ait de nouvelles négociations. Nous voulons juste savoir quand et comment le gouvernement respectera son accord», a déclaré le syndicaliste.

