Ile Maurice: Condamné à 34 ans de prison - Peroomal Veeren bénéficie d'une remise de peine de cinq ans

L'information est confirmée par l'avoué Pazhany Rangasamy. Peroomal Veeren a bénéficié d'une remise de peine de cinq ans, octroyée par la présidente de la République en août.

Une décision prise après des recommandations de la commission de pourvoi en grâce.

Selon l'avoué, il n'y a rien «d'anormal» au fait que cette remise de peine a été accordée au caïd. «Lorsqu'il a été condamné à 34 ans de prison en 2012, le juge n'avait pas considéré le temps que Peroomal Veeren est resté en détention préventive. Cela explique la décision de la présidente.»

Le caïd avait été condamné à 34 ans de prison en 2010 sous une charge de «attenpt to possess dangerous drug for the purpose of distribution» sous les articles 30 (1) (f) (ii), 41 (3) (4), 47 (2) et 47 (5) (a) de la Dangerous Drugs Act ainsi qu'en vertu des articles 2 et 45 de l'Interpretation and General Clauses Act. Une sentence maintenue par la cour d'Assises en 2012.

C'est en 2003 que le caïd connait ses premiers démêlés avec la police pour possession de drogue. En 2005, alors qu'il attend toujours sa sentence, l'Anti Drug and Smuggling Unit remonte jusqu'à lui dans le cadre de l'arrestation d'une étrangère pour possession de 1,8 kg d'héroïne.

La valeur de la marchandise est estimée à Rs 18 millions. Après enquête, il se trouve que c'est Peroomal Veeren qui a commandité cette affaire de la prison.