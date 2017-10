Kenya: Reprise de la présidentielle - Le rendez-vous de toutes les incertitudes !

Et c'est peu dire ! C'est pourquoi la communauté internationale gagnerait à agir vite. Car, à l'allure où vont les choses, on risque d'assister à un drame humain d'une grande ampleur.

Le président de la Commission électorale n'a donc fait qu'apporter de l'eau au moulin de la commissaire démissionnaire qui, il faut le dire, a eu le nez creux. Car, toutes proportions gardées, la date du 26 octobre apparaît de plus en plus comme le rendez-vous de toutes les incertitudes.

Ce serait le choix le plus facile. Mais le pays doit passer en premier. Je ne serai pas celui qui plongera le Kenya dans une crise encore plus profonde », a-t-il précisé. Dont acte !

Je ne tolèrerai plus les menaces contre moi et mon équipe, ni les interférences dans notre travail ». Mais, quant à ceux qui attendaient la démission du président de l'IEBC, il leur a répondu avec un brin d'ironie. « Beaucoup aimeraient que je me retire.

S'achemine-t-on vers un nouveau report de la présidentielle au Kenya ? C'est la question que plus d'un observateur se pose. Car, en plus du retrait, la semaine dernière, de la candidature de Raïla Odinga qui dénonce une mascarade électorale, une responsable de la Commission électorale en la personne de Roselyn Akombé, a rendu le tablier, hier, 18 octobre dernier.

