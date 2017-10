Algérie: Rabah Madjer est de retour à la tête de l'Algérie 15 ans après

Pour l'Algérie, comme pour Madjer, ce nouveau règlement tombe à point nommé et pourrait grandement leur faciliter la tâche pour les qualifications à la CAN 2019.

Aux côtés de ses nouveaux adjoints Meziane Ighil et Djamel Menad, Madjer a promis qu'il allait « mettre en place une grande équipe », en précisant que l'objectif fixé par son contrat était accéder au dernier carré de la CAN 2019.

Alors que sa dernière expérience sur un banc de touche remonte à 2006, où il a entraîné quelques mois l'équipe qatarienne d'Al Rayyane, Rabah Madjer a pour mission de remettre sur pied une équipe nationale qui a connu cinq sélectionneurs en trois ans et qui peine à faire preuve de régularité au plus haut niveau malgré un grand réservoir de joueurs talentueux comme Islam Slimani, Riyad Mahrez ou Faouzi Ghoulam.

Mais on m'a mis des bâtons dans les roues, on voulait m'imposer des joueurs », s'est-il justifié. En 20 matches, Madjer comptabilise un bilan de 7 défaites, 7 nuls et 6 victoires.

Déjà nommé sélectionneur des Fennecs a deux reprises de 1994 à 1995 et de 2001 à 2002, Madjer connaît bien le poste mais son bilan mitigé à la tête de l'équipe nationale ne faisait pas vraiment de lui le candidat naturel pour prendre les rênes d'une sélection en pleine crise et qui a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

