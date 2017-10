Burkina Faso: L' Art - thérapie - Outil efficace d'accompagnement psycho-social des enfants en conflit avec la loi

L'Art-thérapie selon les spécialistes, peut-être un outil efficace d'accompagnement psycho-social personnalisé. Et l'association GAIA Faso l'a si bien compris qu'elle organise du 13 au 30 octobre 2017, l'accompagnement des Enfants en conflits avec la loi (E.C.L) et détenus à la Maco.

Sur 60 jeunes détenus, âgés entre 13 et 17 ans, il a été retenu 7 jeunes condamnés. Selon Isabelle Annick Dossa, la présidente de ladite association, ces enfants bénéficieront d'un accompagnement thérapeutique pilote qui sera le référent pour une suite de leur prise en charge à Ouagadougou et dans d'autres prisons au Burkina.

«L'incarcération a rendu les jeunes détenus objets et non sujets, d'eux-mêmes, ni de leurs vies. Lorsqu'on travaille avec des ECL,

Il paraît évident d'utiliser une thérapie adaptée. Or l'art-thérapie est un mode de soin précisément non verbal qui peut répondre à leurs besoins. Surtout auprès d'une population qui n'est pas culturellement habituée à se raconter», explique Mme Dossa.

L'atelier d'art thérapie offrira donc un espace privilégié d'expression non verbale encadrée et de créativité. Il les accompagnera dans un processus de création, abordera leur souffrance autrement par une stratégie du détour afin de dédramatiser et s'approprier autrement leurs traces émotionnelles.

Ce sera leur insuffler de l'air et de la vie dans un corps et un psychisme étouffés, privés, éteints ou en veille qui n'attendent qu'un accompagnement adéquat et des relations sécurisantes pour se réparer et se reconstruire.

Les enfants auront l'occasion de découvrir et de se familiariser avec une multitude de techniques et matériaux. Notamment la peinture à l'aquarelle et acrylique, le modelage d'argile, le dessin, le collage, fusain, la bande dessinée etc.

GAIA Faso existe depuis novembre 2015. Son objectif est d'améliorer les conditions de vie par l'éveil des consciences, la promotion et le développement de l'art thérapie au travers de différentes actions dans le domaine artistique, culturel, éducatif, thérapeutique et social et la mise en place de projets socio-éducatifs et socio-professionnels. GAIA Faso entend perpétuer cette initiative et l'étendre sur l'ensemble du territoire si les moyens suivent.