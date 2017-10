Afrique du Sud/Sénégal: Aliou Cissé joue la continuité et... convoque Sadio Mané

Aliou Cissé a fait dans la continuité en livrant la liste des joueurs qui vont engager la double confrontation face à l'Afrique du Sud, comptant pour les 2ème (à rejouer) et 6ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

Le sélectionneur national qui a fait face à la presse hier, mercredi 18 octobre, a convoqué un groupe de 25 joueurs, sans Ismaïla Sarr blessé mais avec Kara Mbodj, supendu pour un match, Contre toute attente, Sadio Mané, blessé et donné pourtant forfait, a été convoqué par le coach des Lions qui, compte sur son attaquant-vedette pour aller décrocher les trois points de la qualification lors du crucial déplacement de Polokwane, le 10 novembre prochain.

Aliou Cissé a joué la carte de la continuité en reconduisant hier, mercredi 18 octobre, le même groupe qui avait effetcué le dernier déplacement à Praia en vue de la double confrontation qui oppose le Sénégal l'Afrique du Sud le 10 novembre à Polokwane et le 14 novembre prochain.

Si sur cette liste de 25 joueurs publiés, on y note l'absence d'Ismaila Sarr, blessé pour une longue durée, mais avec Kara Mbodji suspendu un match pour cumul de cartons. Le défenseur d'Anderlecht restera avec du groupe pour l'ultime rencontre des éliminatoires le 14 novembre à Dakar.

«Sadio Mané à 100% dans 3 semaines»

La convocation de Sadio Mané dans cette liste était cependant le moins attendu. Mis au repos pour six semaines par son club, l'attaquant des Lions était en effet considéré comme définitivement forfait.

Et s'il a été convoqué c'est parce que le joueur de Liverpool aurait repris les entrainements en club et Aliou Cissé espére bien le récupérer pour le faire jouer dans trois semaines lors du déplacement en Afrique du Sud. «Depuis le début de la semaine, il a repris les entrainements. Il a commencé à courir tout droit. A partir de la semaine prochaine, il commencera les appuis avec ballons. Pour moi, il n'y a aucun doute que pour cette double confrontation avec l'Afriique du Sud qui aura lieu dans trois semaines, Sadio Mané sera avec nous et sera à 100 %. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai appelé Sadio (Mané). Après avoir discuté avec lui. Comme j'ai l'habitude de le dire, le joueur se connait. J'ai confiance à Sadio (Mané) et de cette possibilité d'être prêt à être sélectionné et revenir jouer ces deux matchs», a rassuré le coach des Lions.

Dans la perspective de ce crucial déplacement en Afrique du Sud, le sélectionneur national estime que ses Lions vont jouer «sans calculs» et à leur meilleur niveau.

«C'est à nous d'y aller et de jouer à notre meilleur niveau, jouer sans arrière pensée, sans calcul et faire le meilleur résultat possible. Cela peut être les points à Polokwane mais cela peut être 1 point. L'objectif final, c'est la qualification », souligne-t-il tout en s'attendant à un match qu'il qualifie déjà de «compliqué».

«Nous allons vers un match très difficile, un match très spécial. Vous avez entendu tout ce qui se passe autour de ce match. Cela rendra le voyage en Afrique du Sud beaucoup plus compliqué. On sera attendu là-bas. Mais croyez moi, cette équipe sud-africaine fera tout pour nous barrer la route. C'est nous de faire ce qu'il faut. Il faut se baser sur ce que nous sommes en train de faire. Mes joueurs savent que ce ne sera pas un déplacement facile. Ils savent que ce sera un match difficile. Mais ils ont confiance à leur possibilité pour faire un très bon match en Afrique du Sud », confie t-il.

Après le regroupement fixé le 6 novembre à Paris, les Lions s'envolent le même jour à Polokwane pour le reste de la préparation la première rencontre contre les Bafana Bafana. Ils les recevront quatre jours après au stade Léopold Sédar Senghor pour la l'ultime journée des éliminatoires du Mondial prévue en 2018. En tête du groupe D avec 8 points (+4), le Sénégal n'a besoin, le 10 novembre prochain à Polokwane, que de deux points pour contre l'Afrique du Sud (4 points), pour valider son ticket à la phase finale de la Coupe du monde de 2018 en Russie. Les Lions sont talonnés à l'issue de la 4e journée par les Etalons du Burkina Faso (6 points) et le Cap Vert (6 points -4). Les Bafana Bafana sont actuellement derniers avec 4 points.

Qualification à une deuxiéme coupe du monde : Aliou Cissé demande au peuple d'accompagner les Lions

Dans la quête de la qualification au Mondial, les Lions auront besoin d'un soutien indéfectible de ses supporters. C'est l'appel que le sélectionneur national Aliou Cissé a lancé hier mercredi 18 octobre, à l'heure de la double confrontation entre le Sénégal et l'Afrique du Sud et crucial pour la qualification au Mondial Russe en 2018. «Nos vrais supporters ont toujours été avec nous. Que ce soit dans des moments difficiles, des moments de gaieté, nos supporters ont toujours cru en nous et viennent au stade pour supporter l'équipe. Il peut y avoir des déceptions mais je n'ai pas de doutes. Je sais que leurs prières vont nous accompagner », lance-t-il avant de poursuivre : « Les joueurs, le staff technique, la Fédération, le peuple sénégalais ont envie que l'équipe aille à la Coupe du monde. J'en profite pour demander au peuple sénégalais qu'il continue à prier, pousser cette équipe là à décrocher une deuxième qualification à la Coupe du monde qui changera la vie de beaucoup de sénégalais. Ils aiment le football, ils vivent et connaissent le football. Une Coupe du monde doit se faire avec le Sénégal et non sans le Sénégal».

Liste des 25 Lions

Gardiens : Clément Diop (Los Angeles Galaxy-États-Unis), Khadim Ndiaye (Haroya AC-Guinée), Alfred Gomis (Spam 2013-Italie)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Ssc Naples-Italie), Lamine Gassama (Alanyaspor-Turquie), Moussa Wagué (Kas Eupen-Belgique), Fallou Diagne (Metz-France), Adama Mbengue (Caen-France), Saliou Ciss (Angers-France), Serigne Modou Kara Mbodji (Anderlecht-Belgique), Youssouf Sabaly (Bordeaux-France)

Milieux de terrain : Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray-Turquie), Cheikh Tidiane Ndoye (Birmingham City-Angleterre), Cheikhou Kouyaté (West Ham-Angleterre), Idrissa Gana Guèye (Everton-Angleterre), Salif Sané (Hanovre 96-Allemagne), Alfred Ndiaye (Wolverhampton Fc-Angleterre), El Hadj Assane Dioussé (As Saint Étienne-France)

Attaquants : Keita Diao Baldé (As Monaco-France), Moussa Sow (Al Ahly-Dubaï), Moussa Konaté (Amiens-France), Opa Nguette (Metz-France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) Diafra Sakho (West Ham-Angleterre), Mbaye Hamady Niang (Torino-Italie)