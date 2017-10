Sénégal: Jean Dib Ndiaye présente son roman «DIOKEL»

L 'association "Dr Nakamou" et la 3e promotion des étudiants en médecine de Saint-Christopher organisent… Plus »

Au cours de cette cérémonie de lancement et de dédicace, l'auteur a aussi remercié sa famille, le corps de la gendarmerie, et la direction du Livre de la Lecture. Il faut rappeler que « DIOKEL » a bénéficié du Fonds d'aide à l'édition, du ministère de la Culture.

«Le héros, Diokel, est un prince du Sine qui essaie tant bien que mal de contribuer à son destin mais il est finalement obligé de se plier à l'ambiguïté des changements de sa vie. De l'amour avec Makane, une princesse de Tattaguine, de son enracinement à ses traditions, aux mœurs de la société dont l'évolution se heurte à l'accélération de la violence à l'armée. De là, toute une vie amoureuse bascule à cause d'un projet qui n'était rien d'autre que sa nuit de noce, qui sera perturbée, du fait que Diokel est obligé de se rallier à l'armée coloniale. Le récit a plein de surprises et est doté d'un caractère de fiction», appuie l'auteur, qui tient à la «valorisation» de la richesse culturelle de la tradition culturelle, et qui encourage le brassage culturel.

Le directeur du Livre et de la Lecture, Ibrahima Lô, a dit tout le bien qu'il pense de cet ouvrage, qui est selon lui le résultat d'une riche documentation. «Je félicite Jean Dib Ndiaye parce que je suis très marqué par ce livre. J'ai eu à travailler avec l'auteur et j'ai été intéressé dès qu'il m'a présenté son manuscrit. Aujourd'hui, le produit fini est à la disposition des lecteurs. Bref, j'espère bien que Diokel sera aussi une œuvre cinématographique parce qu'il mérite d'apparaître à l'écran».

