Sénégal: Ministère du commerce de Saly-Portudal - Vers une loi sur les prix et les pratiques commerciales

Makhtar Lakh, le secrétaire général du ministère du commerce, de la consommation, du secteur informel et des petites et moyennes entreprises a présidé hier à Saly-Portudal un atelier de validation du projet de loi sur les prix et les pratiques commerciales et de son décret d'application.

Il a en outre communiqué sur la stabilisation des prix depuis quatre ans les prochaines concertations à faire sur les locations immobilières.

Selon lui, la rencontre constitue un moment de partage, mais aussi de franchissement d'un pas dans le processus d'amélioration des performances de la direction du commerce intérieur dans le domaine de la réglementation économique et de la protection des droits des consommateurs.

L'étape de Saly, à l'en croire, reste une phase importante dans la dynamique de finalisation du projet de loi sur les prix et les pratiques commerciales. La démarche est pour lui un élément du dispositif de régulation des prix dans le cadre d'une réforme globale.

Illustrant ses propos, il a fait le rappel de la loi 94-63 du 22 août 1994 relative aux prix sur la concurrence et le contentieux économique. L'évolution des problématiques liées à cette loi depuis une vingtaine d'années a induit et conditionné les rapports entre les professionnels et les consommateurs. Le contexte actuel de l'économie numérique et l'initiation au commerce électronique en plus des nouvelles technologies de l'information et de la consommation ont selon lui exposé à de nouvelles techniques de vente tout en disant : «L'accélération des échanges a conduit à la normalisation des droits et responsabilités des contractants dans les échanges nationaux et internationaux».