Sénégal: 57e édition de la ziarra de Serigne Abass Sall ou «l'Aid Ul Arwah» - Quatre jours de «fête des âmes» à Nguick

La communauté des fidèles et disciples de Serigne Abass Sall va s'orienter, à partir de ce jeudi 19 au dimanche 22 octobre, à Nguick Fall, dans la commune de Sakal, pour la grande ziarra annuelle.

Dénommée «Aid ul Arwah» ou «Fêtes des âmes» par son initiateur Serigne Abass Sall, cette manifestation va vivre sa 57e édition sous la direction de Serigne Mouhamadoul Mansour.

La localié de Nguick Fall, située à 35 km de Louga, dans la commune de Sakal, acueuille à partir de ce 19 octobre et ce, jusqu'au 22 octobre, la grande Ziarra dénommée «fêtes des âmes». Initiatiée en 1962 par Serigne Abass Sall, ce pélérinage organisée chaque année dans la dernière semaine du mois de Tamkharite sera un moment intense de recueillement. Le guide religieux de Louga avait institué ces quatre jours de retraite spirituelle de grande envergure pour offrir aux pèlerins l'occasion de s'adonner à divers actes de dévotion et de bénéficier des bienfaits et de la baraka sur cette terre de Nguick.

En plus, d'innombrables actions d'évocations, des d'exaltations des noms de Dieu et de prières sur le Prophète Mohamad (PSL) figurent au menu de la Ziarra ou visite pieuse consacrée à Hadj Ahmadou Wade, un des premier érudits du Ndiambour, de la sainte Sokhna Fatou Wade, mère de Serigne Abass Sall qui, raconte-t-on, récitait un nombre incalculable de «Salatoul Fatiha» par jour. Mais aussi de Serigne Mayoro Sall, considéré comme le premier chef religieux à organiser un Gamou au Ndiambour.

Cette tradition islamique spirituelle a été perpétuée par Serigne Abass Sall (1909-1990). Celui que les disciples appellent affectueusement «Mara» est l'exemple le plus achevé du guide spirituel sénégalais. Guide éclairé et phare lumineux dans la voie mystique de Sidy Ahmed At-Tijany, Serigne Abass Sall s'est particuliérement distingué comme un éveilleur de conscience.

Dans son discours tout comme dans ses écrits, il se plaisait d'ailleurs, d'appeler les érudits à se consacrer à l'éveil des consciences plutôt qu'à l'émerveillement. Ce qui constituait, pour lui, le meilleur moyen de combattre le fanatisme et l'obscurantisme de la société. Sa production littéraire et ses 270 recueils de poèmes et 11.000 vers écrits en arabe et Wolof «Wolofal», témoignent de la fécondité d'esprit de «Mara» et l'actualité de ses messages. Les journées de la Ziarra seront ainsi rythmées par des causeries sur des thémes tels que «la priére comme éléments d'équilibre de la société», «l'unicité de Dieu, élément fondamental dans l'Islam» et «les musulmans face aux défis du monde contemporain». Sans compter les séances de zikr et de lecture du Coran.