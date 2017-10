Liberia: Etats-Unis - Condamnation pour un ex-rebelle impliqué dans la guerre civile au Liberia

Pendant deux semaines, il a donc été question de meurtres, de viol et de cannibalisme. Mais il a surtout été question de Mohammed Jabateh, un quinquagénaire qui gagne sa vie dans l'import-export, que personne n'appelle plus Jungle Jabah. Le jury l'a déclaré coupable, et il n'est pas exclu que la défense ne fasse appel.

Cet ex-commandant de l'Ulimo est impliqué dans la première guerre civile au Liberia dans les années 1990. Celui qu'on surnomme « Jungle Jabah » a été reconnu coupable de fraude et parjure pour avoir menti aux autorités américaines dans le but d'obtenir l'asile. Mais en réalité, son procès a plutôt porté sur son rôle pendant la guerre civile libérienne.

