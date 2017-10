Sénégal: Petite enfance - Un milliard de FCfa pour construire et réhabiliter les cases des Tout-Petits

Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance, a effectué une visite dans différents sites abritant des cases des tout-petits à Dakar le 17 octobre. D'après elle, d'autres infrastructures devraient voir le jour sur l'étendue du territoire national pour un coût de 1 milliard de FCfa.

L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp) compte 1378 structures accueillant 104.489 enfants. Ces structures publiques et communautaires sont composées de 739 cases des tout-petits, 343 écoles maternelles publiques et 296 centres ou garderies d'éveil communautaires. Le ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance, Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, a annoncé un projet de relance de construction et de réhabilitation de cases des tout-petits dont le coût est évalué à 800 millions de FCfa. Cela sans compter l'apport des partenaires techniques et financiers qui portera l'enveloppe à un milliard de FCfa. Elle l'a révélé au terme de la tournée de rentrée effectuée le 17 octobre 2017.

Cette visite a démarré par la commune de Ndiarème Limamoulaye, plus exactement au quartier Angle Mousse. La délégation ministérielle a constaté que les travaux de construction de la case des tout-petits sont avancés. Selon les termes du contrat, cette case devra être livrée en novembre 2017.

Le maire Mamadou Baïdy Sèye, qui a accueilli le ministre, s'est félicité du soutien de la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (Anpectp), Thérèse Faye Diouf. « Nous avons à nos côtés des gens engagés », a indiqué le ministre qui s'est ensuite rendu à la case des tout-petits de Tawfekh Yakaar. Une structure plus adaptée aux enseignements-apprentissages et réceptionnée en octobre 2015. « Ce que nous investissons sur les enfants nous sera rétribué. Nous allons multiplier nos efforts pour répondre aux attentes des populations », a déclaré Mme Diop, qui a remis à la case des tout-petits de Tawfekh Yakaar des ordinateurs, ustensiles de cuisine, un fourneau amélioré, des denrées alimentaires, entre autres.

« Nous vous appelons à son utilisation à bon escient », a exhorté Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop. Aliou Moussa Bâ, président du Comité de gestion de la case des tout-petits de Tawfekh, a salué les autorités de la case. « Nous n'avons pas des moyens de mobilité. La cotisation par enfant de 6.000 FCfa n'est pas suffisante. Nous sollicitons plus d'appui », a-t-il plaidé.

Auparavant, la délégation s'était rendue au quartier Darou Salam 5, situé dans la commune de Yeumbeul-nord, pour constater l'état d'avancement des travaux d'une case des tout-petits qui devra être livrée dans un mois.