Sénégal: Décision du chef de l'Etat - Les familles de la Cité Port ne seront plus déguerpies

Pour lui, « le chef de l'Etat a pris une très bonne décision, une décision opportune ». L'aménagement des alentours de la Grande mosquée « Mazalikoul Djinan » et la construction d'un parking pour l'Institut islamique, a amené l'État à décider de l'expropriation de 20 familles de leurs maisons. Les concernés ont, 17 mois durant, réclamé justice et engagé une bataille. Cette décision du président de la République rend de facto caduque la saisine de la Cour suprême par les concernés.

Le déguerpissement envisagé par le gouvernement pour les besoins de l'implantation d'un parking sur le site devant abriter l'Institut islamique de « Massalikoul Jinan » n'aura plus lieu. Le gouverneur de la région de Dakar, porteur d'un message du président de la République, a déclaré que « dès qu'il a été bien informé du projet d'embellissement et de l'agrandissement la rue Cheikh Ahmadou Bamba, a donné comme instruction, de ne toucher à aucune maison ». Ainsi, « le recul qui était programmé sur cet axe de 5 mètres, est abandonné et définitivement abandonné. Aucun centimètre même de clôture ne sera touché. Au contraire, le président de la République, soucieux de la tranquillité sociale, du bien-être des populations, s'est fortement ému de cette question et a demandé à ses services techniques d'arrêter et de revoir le réaménagement des trottoirs », a-t-il ajouté.

