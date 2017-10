Congo-Kinshasa: Céni-gouvernement-CNSA - Une tripartite au goût d'inachevé

Nonobstant les appréhensions d'une certaine opinion qui doute de la bonne foi du gouvernement à faire évoluer le processus électoral avec des avancées significatives à court terme, Bruno Tshibala se veut optimiste. « La Céni dispose maintenant, à l'issue de ces travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays », a-t-il déclaré. Rien, théoriquement, ne semble faire obstacle à la Céni pour publier le calendrier après la clôture des travaux d'évaluation de la tripartite. Selon certaines indiscrétions, il appert que le calendrier électoral pourrait intervenir avant le 26 octobre, date à laquelle Nikki Haley, ambassadrice des Etats Unis à l'Onu, foulera le sol congolais pour essayer de trouver une solution à la crise politique que traverse le pays du fait de la non-tenue de la présidentielle en 2016.

Le communiqué final est revenu, dans ses grandes lignes, sur des recommandations longtemps ressassées par le passé. Il s'agit, entre autres, de l'exhortation faite à la Céni de lancer l'opération d'enrôlement des Congolais de l'étranger ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers de débloquer les sommes promises en appui du processus électoral. Tout en faisant siens les délais techniques tels que présentés par la Céni relatifs à la fiabilisation du fichier et le déploiement des moyens logistiques avant la tenue des élections, la tripartite a, par ailleurs, exigé de la centrale électorale la publication d'un calendrier « réaliste » tenant compte des dispositions pertinentes de l'accord du 31 décembre 2016. Dans la foulée, la Monusco a été priée de fixer les institutions sur les modalités de son appui au processus en cours. Telles sont les grandes lignes des résolutions de cette tripartite. Aucune allusion n'a cependant été faite sur les mesures de décrispation politique.

En effet, le calendrier électoral tant attendu n'est pas arrivé et aucune indication n'a été donnée quant à sa publication annoncée pour imminente. En plus, aucun plan de décaissement des fonds en faveur de la centrale électorale n'a été fourni. À ce sujet, le Premier ministre s'est juste contenté, dans son mot de clôture, de rassurer sur la détermination de son gouvernement de débloquer tous les moyens nécessaires à l'organisation des élections. Une manière de répondre à une requête de la tripartite l'enjoignant à poursuivre ses efforts dans le financement du processus électoral.

