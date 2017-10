Afrique Centrale: Ouverture à Brazzaville d'un double sommet sur les Grands lacs et la paix en RDC

En présence de ses homologues Joao Lourenço d'Angola, Paul Kagamé du Rwanda, Edgar Lungu de Zambie, Joseph Kabila de la Rd-Congo et Archange Touadéra de Centrafrique, le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a ouvert, ce 19 octobre, à Kintélé, banlieue nord de Brazzaville, le 7è sommet ordinaire de la Cirgl (Conférence internationale de la région des Grands lacs). Immédiatement après, s'ouvrira la réunion de haut-niveau du mécanisme de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et la région.

Intervenant tour à tour, le secrétaire exécutif de la Cirgl, Zacharie Muburi-Muita; le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat; le représentant du secrétaire général de l'Onu, Saïd Djinit; Joao Lourenço qui vient de passer la présidence de l'organisation à Denis Sassou N'Guesso, ont tous appelé à plus d'unité et concertation au sein de l'espace des Grands lacs, pour mieux affronter les défis sécuritaires et de développement.

La Cirgl reproupe l'Angola, le Burundi, la RCA, le Congo, la RDC, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, le Tchad, la Tanzanie et la Zambie.