Sénégal: Aviation civile - Brice Ondongo-Ezhet a pris ses fonctions à Dakar

Le Congolais a été nommé en qualité de comptable de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) par le Conseil des ministres de transports des pays membres de l'institution.

La nomination de Brice Ondongo-Ezhet est intervenue après qu'il a été sélectionné sur dossier et à l'issue d'un test passé en France auprès du cabinet international de recrutement. Il la doit également aux efforts de la diplomatie congolaise par l'entremise du ministère des Transports et de l'aviation civile. A ce poste, il devient la troisième personnalité de l'Asecna au niveau international avec pour résidence à Dakar, au Sénégal, et un statut de diplomate.

Né le 11 novembre 1966 à Brazzaville, en République du Congo, Brice Ondongo-Ezhet est expert-comptable agréé par la Cémac sous le n°EC-501 en 2014. Ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), section économique et financière en 1994, il est également détenteur d'un certificat d'études politiques (Sciences Po Paris), option Europe communautaire, obtenu en 1991 et d'une licence ès sciences de gestion de l'Institut supérieur de gestion de l'Université Marien-Ngouabi, Brazzaville, option finances et comptabilité, obtenue en 1989.

En vingt-quatre années d'expérience, il a occupé les fonctions suivantes : Associé-gérant du cabinet Ezhet Audit & Conseil ; directeur de mission senior ; directeur résident du cabinet Congo audit conseil; directeur administratif et financier du groupe Sogen ex-Gpom (Congo) ; consultant en management et en organisation (Congo) ; directeur général Afripa Télécom Congo (aujourd'hui Alink Telecom Congo de février à octobre 2001) ; directeur de mission audit, auditeurs associés en Afrique/ Arthur Andersen (Côte d'Ivoire et Guinée Conakry) ; auditeur financier, du grade d'assistant au grade de directeur de mission, Ernst & Young (Congo, Côte d'Ivoire et Guinée Conakry). Il est est depuis octobre courant, agent comptable de l'Asecna à Dakar.

Quant aux fonctions particulières, Brice Ondongo-Ezhet a été tour à tour, président de la Commission de vérification des comptes de l'Asecna ; consultant auprès du cabinet de l'épouse du chef de l'état pour l'opérationnalisation du Fonds Ngouli pour l'entrepreneuriat féminin ; superviseur opérationnel auprès du syndic de la liquidation secondaire de la société multinationale Air Afrique au Congo.

Comme domaines de compétence : expertise comptable ; gestion et supervision de la comptabilité générale des entreprises publiques et privées ; commissariat aux comptes ; audit comptable et financier ; contrôle des comptabilités des organismes publics appliquant la comptabilité publique ; audit organisationnel et opérationnel ; finance d'entreprises ; conseil en stratégies financières, industrielles et commerciales ; conseil en organisation et en management ; audit des projets ; management des projets ; évaluation des entreprises ; expertise judiciaire ; redressement des entreprises en difficulté ; liquidation des entreprises.

Brice Ondongo-Ezhet est un activiste. Il est membre de l'association des Alumni de Sciences Po (association des anciens élèves de l'institut d'études politiques de Paris) ; membre-fondateur et administrateur d'Isgarg- Le Réseau (association des anciens étudiants de l'institut supérieur de gestion de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville) ; membre de l'association des anciens enfants de troupe du Congo (promotion Gérard Neddy Ndounga, 1978-1985). Comme distinctions, il est officier dans l'ordre du mérite congolais ; médaille de l'aéronautique (France).

Notons que Brice Ondongo-Ezhet est sous la direction générale de Mohamed Moussa.