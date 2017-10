Congo-Brazzaville: Intégration économique - Des ONG s'activent

Les membres du Réseau des plates-formes nationales des ONG d'Afrique centrale (Repongac) ont été sensibilisés, les 17 et 18 octobre à Brazzaville, au cours d'un atelier national, aux enjeux du commerce et l'Accord de partenariat économique (APE).

En séance plénière, les experts ont exposé sur les enjeux commerciaux, les APE et sur l'avenir de l'accord de Cotonou aux fins de renforcer les réseaux des parlementaires et de la société civile, pour une intégration économique inclusive. « Pour le Repongac, il est urgent que les organisations de la société civile coopèrent étroitement avec les parlementaires, pour amener les gouvernements des pays respectifs à agir vite et mieux pour l'intérêt des populations de la région d'Afrique centrale tant dans le cadre des mécanismes de l'intégration régionale que dans ceux du commerce nord-sud », a déclaré le président du conseil d'administration du Repongac, David Louvouezo, à l'ouverture des travaux.

A l'issue de ces assises, des recommandations ont été formulées à l'endroit des Etats membres des ACP, de la Cémac et de la CEEAC. Au nombre desquelles les Etats ACP doivent être unis et solidaires pour faire face aux partenaires comme l'Union européenne (UE) et autres ; inciter les investisseurs des Etats ACP à développer l'économie bleue ; redynamiser les structures d'intégration économique ; harmoniser les politiques d'intégration économique conformément aux orientations de l'Union africaine; promouvoir la bonne gouvernance, etc.

Malgré la volonté d'œuvrer en faveur d'une intégration économique sous-régionionale, aucun pays n'a signé l'APE avec l'UE. Seul le Cameroun a signé un accord intermédiaire. Signalons que l'accord de Cotonou expire en 2020 et les négociations débuteront en 2018. « En agissant maintenant, il y a lieu d'espérer influencer le mandat que donnera la région d'Afrique centrale à la Cémac et contribuer à la fois à modeler les négociations à venir », espère David Louvouezo.

En effet, la région d'Afrique centrale accuse un grand retard dans son processus d'intégration régionale par rapport aux autres du continent. Pour ce faire, des ateliers seront également animés, outre le Congo, au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, en République Démocratique du Congo (RDC), à Sao Tome et Principe et au Tchad. Au terme de ces travaux, se tiendra l'atelier régional, « de manière à capitaliser les acquis enregistrés à l'échelle nationale », informe le président du conseil d'administration.

La déclaration publiée par les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC en 2009 souligne l'importance de mettre sur pied et de renforcer la collaboration entre les organisations intergouvernementales et la société civile de la sous-région dans la promotion de la paix, du développement et de l'intégration régionale. « Cependant, les organisations de la société civile exploitent très peu leur potentiel et l'espace qui leur est attribué », estime-t-il.

Ce projet est réalisé dans le cadre du processus de mise en œuvre du programme d'appui au commerce et à l'intégration économique du 10e Fond européen de développement, financé par l'UE et piloté par la Cmac en concertation avec la CEEAC.

Créé en 2008, le Repongac compte aujourd'hui plus de 1200 ONG regroupées au sein de 10 plates-formes nationales d'ONG des pays d'Afrique centrale. Il a installé son siège social, en 2011, à Kinshasa, en RDC. Sa stratégie d'intervention : accompagner les organisations de la société civile dans le partenariat et dans le plaidoyer auprès des institutions régionales, afin de contribuer à la conception et la mise en œuvre des politiques de développement au niveau national, régional et international.