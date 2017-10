Cameroun: Bafoussam - La voirie en chantier

Le Minhdu a entamé des travaux routiers en régie, depuis une semaine, pour réhabiliter la majorité des tronçons dégradés de la ville.

Bafoussam ce mardi 10 octobre 2017. Les usagers doivent composer avec les embouteillages créés par les travaux en cours sur l'axe allant du Carrefour Madelon au rond point Biao. Il s'agit de l'exécution en régie, sous la supervision du délégué régional de l'Habitat et du Développement urbain de l'Ouest, des travaux de bouchage des nids de poule en urgence sur ce tronçon. Une vingtaine d'employés répartis en deux équipes s'y activent. Selon Joseph Alama Ayomba, chef du chantier, la première équipe, à l'œuvre depuis jeudi dernier, repère les nids-de-poule le long dudit axe.

A l'aide d'une scie électronique, leur rôle consiste à « scier les zones endommagées du bitume pour enlever les restes de plaque, et préparer le terrain à l'épaisseur qui va permettre d'accueillir les matériaux nécessaires. » La seconde équipe au moment de notre passage, attendait l'arrivée des matériaux qui seront utilisés pour boucher ces nids-de-poule.

D'après les explications du technicien Joseph Alama Ayomba, ils vont utiliser « le zéro trente un cinq (315) qui adhère plus que la latérite, facilite la cohésion entre la couche terrestre et la pouzzolane qui est la couche finale. » Des propos rassurants de ce dernier, il ressort qu'un enduit superficiel en trois couches, et un compostage avec des machines appropriées, vont assurer la pérennité de ce travail de réfection de l'axe qui, dans le détail du projet, transite par les étapes suivantes : « carrefour Madelon-carrefour Communauté urbaine de Bafoussam- carrefour Palais de justice-Carrefour Biao ». Le délai de réalisation est d'un mois. Au bout du compte, cet axe et plusieurs autres, qui selon les usagers de la route, sont parsemés de crevasses importantes ou encore de « nids d'éléphants » et de petits ravins, seront remis en bon état de fonctionnement.

Selon le délégué régional de l'Habitat et du Développement urbain de l'Ouest, Nicolas Baba, la forte pluviométrie enregistrée cette année dans la région de l'Ouest a fortement endommagé la voirie déjà vieillissante. Ainsi, plusieurs axes dont le boulevard du 20 mai se sont dégradés au point où la circulation y est devenue difficile. Cette situation a emmené le Minhdu à envoyer une enveloppe de 30 millions de Fcfa pour effectuer ces travaux en régie afin de redonner fière allure à la ville. Nicolas Baba annonce au passage, l'arrivée imminente « d'une enveloppe plus consistante », promise par sa tutelle, pour poursuivre l'engagement gouvernemental qui est de donner une seconde vie à la voirie urbaine de Bafoussam, avant la CAN 2019.

