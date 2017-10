Madagascar: Épidémie de peste - MSF lance une intervention à Madagascar

communiqué de presse

Tamatave — Le 18 octobre, Médecins Sans Frontières (MSF), a commencé à travailler avec les autorités locales pour s'attaquer à l'épidémie de peste pulmonaire qui sévit dans la ville portuaire de Tamatave, à l'est de Madagascar.

Le personnel médical international soutient le personnel du ministère de la Santé malgache pour traiter les patients qui sont actuellement hospitalisés dans le centre de triage et de traitement pour la peste. Ce centre spécialisé a été étendu plus tôt cette semaine devant l'hôpital de la ville par les partenaires internationaux, dont MSF.

« Indéniablement, la peste est une maladie qui fait peur, cependant, une action rapide et concrète peut réduire considérablement le nombre de décès et mettre fin à l'épidémie » explique le Dr. Luca Fontana, spécialiste de l'assainissement de l'eau chez MSF. « La peste pulmonaire se soigne et les patients ont 100% de chance d'être totalement guéris si le traitement commence à temps. De plus, les personnes qui risquent d'être infectées peuvent prendre un traitement prophylaxie qui les empêchera de tomber malades. C'est pourquoi MSF a répondu à l'appel des autorités malgaches en agissant concrètement à Tamatave ».

Hormis soigner les malades, les membres du personnel international de MSF ainsi que le personnel engagé localement aident les autorités à améliorer le système de triage afin d'identifier rapidement les patients contaminés par la peste et les isoler. Ils s'occupent également de la coordination du système des ambulances dans la ville de Tamatave. Les spécialistes MSF de l'assainissement de l'eau, avec les équipes locales, sont également impliqués dans la rédaction de protocoles d'hygiène et de désinfection dans l'hôpital et dans la communauté pour limiter le risque d'expansion de la maladie.

La ville portuaire de Tamatave, aussi connue comme Toamasina, abrite 300 000 personnes et est l'un des plus grands foyers de cas de peste pulmonaire dans le pays avec 261 cas et 10 décès depuis le début de cette épidémie. La peste bubonique se transmet via les puces infectées d'un mammifère commun, la peste pulmonaire se transmet d'humain à humain. Madagascar enregistre des cas de peste bubonique chaque année dans les hauts plateaux, où la maladie est transmise par le rat. Mais cet animal n'est pas présent dans la ville de Tamatave qui n'avait pas eu de cas de peste ces dernières années.

Depuis le 1er août, Madagascar a enregistré 1032 cas de peste parmi lesquels 695 étaient des cas de peste pulmonaire, ainsi que 89 décès.