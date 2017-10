Tunisie: Un accord de coopération tuniso-français

Le document a été signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).

C'était lors d'une rencontre tenue au siège du ministère entre le ministre, Slim Khalbous, et une délégation française conduite par le Président-Directeur Général de l'IRD, Jean-Paul Moatti et le Président-Directeur Général du Cirad, Michel Eddi.

Ledit accord vise à favoriser le rapprochement entre les deux institutions françaises et les universités et structures de recherche tunisiennes à travers des projets communs qui pourront être financés dans le cadre de différents programmes tels que Prima, Emori et H-2020.

Cet accord prévoit, notamment, la réalisation conjointe ou par l'une des trois parties, de programmes de recherche ou d'actions spécifiques décidés en commun et la création d'unités et laboratoires mixtes internationaux.

Il sera également question, en vertu de cet accord, de participer aux manifestations et activités de promotion de la recherche scientifique et de recherche des financements nationaux, régionaux et internationaux.

Cette rencontre s'est déroulée en présence du Secrétaire d'Etat chargé de la Recherche scientifique, Khalil Laamari, le chef de c+abinet, Noureddine Selmi et des hauts cadres du Ministère en charge de la Recherche scientifique et de la Coopération internationale ainsi que du président de l'Institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles (Iresa), Elies Hamza.