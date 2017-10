Tunisie: « Des progrès significatifs en Tunisie »

Les 5 pays du Sahel précités ont procédé, le 19 décembre 2014, au lancement d'un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, baptisé «G5 Sahel».

Mettant, par ailleurs, en garde contre un contexte régional difficile et compliqué compte tenu de ce qui se passe en Libye, De Kerchov a fait part de la volonté de l'institution qu'il représente d'aider la Tunisie dans le domaine de la protection des données. Ce volet étant une exigence forte de l'Union européenne, pour intensifier l'échange d'informations entre les autorités tunisiennes, Europol office de police criminelle qui facilite l'échange de renseignements entre polices nationales en matière des tupéfiants, de terrorisme et de criminalité internationale au sein de l'Union européenne et Eurojuste (Unité de coopération judiciaire de l'UE).

En Tunisie, la population carcérale s'élève à 23.553 détenus au 31 décembre 2016 pour une population totale de 11,4 millions d'habitants, selon les statistiques officielles. Le taux relatif à la surpopulation dans les prisons tunisiennes est très élevé et dépasse les 150% dans certaines d'entre elles, d'après la direction générale des prisons et de la rééducation.

«Au projet pilote de 23 millions d'euros lancé il y a quelques années avec le ministère de l'Intérieur, on a un important partenariat dans le domaine de la justice. On passe maintenant à la troisième phase de ce programme qui va jusqu'à 100 millions d'euros (près de 300 millions de dinars)», a détaillé le coordinateur de l'UE.

La bataille de Ben Guerdane, localité relevant du gouvernorat de Médenine, a eu lieu le 7 mars 2016, opposant forces de sécurité tunisiennes et jihadistes de l'État islamique (EI). Elle s'est soldée par une victoire des forces de défense tunisiennes et le bilan officiel du 10 mars de la même année était de 49 morts.

