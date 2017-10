Tunisie: Voyage au bout du violon

Dans un décor épuré avec seulement deux pupitres sur la scène de l'ancienne cathédrale Saint-Louis de Carthage, les deux musiciens, debout durant plus d'une heure, ont entraîné leurs auditeurs dans un voyage au fil des siècles de la musique classique.

Formant un couple sur scène comme dans la vie, les deux musiciens ont débuté leur voyage par l'époque baroque en jouant des compositions de Georg Friedrich Haendel et de Jean-Sébastien Bach. La musique baroque s'illustrait, ainsi, dans son caractère à la fois expressif et savant à travers des morceaux comme «La Réjouissance», «Arioso» ou «Cantata147» . Des morceaux qui ont été l'occasion de savourer la complicité du couple et sa technicité.

Tout au long du concert, l'harmonie, la passion et l'extrême sensibilité des deux musiciens résonnaient et invitaient le public à revivre l'époque classique ou romantique de la musique classique en interprétant Joseph Haydn «Duet», Mozart «Landlerische Tanze», ou Schubert avec sa reprise de «Ave Maria».

La Roumanie, pays natal des deux artistes résidents en Tunisie depuis 18 ans, était présente vers la fin du récital avec l'interprétation des plus grands compositeurs et violonistes roumains comme Grigora Dinicu «Doina et Hora» et Ciprian Porumbescu «Ballade». Ce clin d'œil a été une immersion dans la musique de la communauté tsigane de Roumanie. Sous les applaudissements d'un public conquis, le spectacle s'est clôturé avec l'interprétation d'un air de tango connu et signé Carlos Gardel «Por un cabeza».

Emue aux larmes, Andreea Aura Ciorenenchi Grigoras, violoniste et maître assistante à l'Institut supérieur de musique de Tunis (ISM), a tenu à exprimer son bonheur et le plaisir de jouer avec son partenaire dans la cathédrale de Carthage dans le cadre de l'Octobre musical en indiquant que le concert est conçu comme une invitation au voyage dans le patrimoine universel de l'Humanité.

Diplômés de l'Université nationale de musique de Bucarest, les deux musiciens roumains Andreea Aura Ciorenchi Grigoras et Cezar Bogdan Grigoras sont des habitués de la scène de l'Octobre musical de Carthage et se produisent souvent en tant que solistes instrumentistes sur les scènes internationales (Espagne, Allemagne, Italie...).

Installés en Tunisie depuis 1999, Andreea Aura Ciorenenchi Grigoras et Cezar Bogdan Grigoras étaient maîtres assistants à l'Institut supérieur de musique de Sfax. Depuis 2017, ils sont maîtres assistants à l'Institut supérieur de musique de Tunis. Ils sont fondateurs et dirigeants depuis 2000 de l'Orchestre de chambre de Sfax, ensemble très réputé à l'échelle nationale.