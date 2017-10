Tunisie: Faites-nous rêver !

En effet, le premier constat révélateur et en parfaite similitude avec celui qui avait prévalu en 2007 est sans aucun doute en rapport direct avec l'ossature actuelle de l'équipe composée notamment et en grande partie d'un pur produit du club sahélien, un fait grandement significatif assimilé carrément à un véritable «label» étoilé sur le plan de la solidité des arguments technico-tactiques certes, mais surtout ayant trait à un esprit d'appartenance au club bien ancré, voire insolite dans le monde de notre football national.

De plus, on a la certitude que les coéquipiers de Bédoui ont atteint une telle maturité et une telle expérience qu'ils dégagent une assurance remarquable et une faculté d'adaptation aux situations et contextes les plus délicats.

Le second paramètre pouvant servir d'atout non négligeable sur le double plan purement footballistique, mais aussi psychologique, est, à n'en point douter, la présence fortement symbolique d'un trio qui a été déterminant lors de l'épopée de 2007 : à commencer par l'inévitable et charismatique Aymen Balbouli, en passant par le «bourreau» du club cairote Amine Chermiti qui avait fait passer une soirée cauchemardesque qui continue à hanter la sphère d'Al Ahly avec toutes ses composantes ; sans oublier la présence de l'ex-capitaine de la génération 2007, Seïf Ghézel, passé cette fois-ci certes de l'autre côté de la barrière en tant qu'assistant de Velud mais dont l'apport est toujours indéniable.

Un effectif au complet

La délégation de l'Etoile composée de 90 membres, qui mettra le cap aujourd'hui sur Alexandrie à bord d'un vol spécial, verra notamment la présence de 22 joueurs, donc de la totalité de l'effectif après la récupération de l'excellent Ramy Bédoui qui a repris les entraînements avec ses coéquipiers mais qui prendra certainement en concertation avec le staff médical les précautions nécessaires pour lui épargner des complications résultant de son opération au nez, sans oublier la récupération de Diogo Acosta qui a purgé sa suspension.

Faire la sourde oreille... !

La consigne donnée à la délégation de l'équipe, notamment les joueurs et le staff technique, est de ne pas se fier aux tentatives de provocation et de manipulation orchestrées par les médias locaux qui useront de tous les moyens pour «user» mentalement les Etoilés et les déstabiliser par des informations erronées ayant trait à l'état de santé de certains joueurs-clés de la formation d'Al Ahly. De fait, le mot d'ordre est de se concentrer sur son sujet et de créer un véritable «bunker» psychologique autour des coéquipiers de Brigui qui sera à n'en point douter l'un des atouts majeurs de la formation sahélienne.

Nullement dépaysés... !

Pour optimiser leur chances de qualification en finale de cette compétition continentale suprême, les protégés de Hubert Velud auront la chance de pouvoir être soutenus par la présence imposante et grandement précieuse de pas moins de 1.200 de leurs fans qui feront le déplacement à Alexandrie moyennant des sacrifices financiers significatifs de la part de certains. De fait, la balle est dans le camp de Neguez et consorts pour faire plaisir à leurs supporters et leur faire revivre une seconde épopée 10 ans après. Bon vent les gars !