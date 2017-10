Tunisie: Rami Jeridi ne comprend pas !

Affaire Ben Youssef, Sassi et Maâloul : le CSS versera 254.000 dinars à la FTF

La commission d'appel de la Fédération tunisienne de football a confirmé la décision de la FTF de faire payer le Club Sportif Sfaxien la somme de 131.711 dinars pour le transfert de Fakhreddine Ben Youssef au FC Metz et la somme de 39.153 dinars pour celui de Ferjani Sassi à la même équipe. Le CSS versera également 86.499 dinars pour le transfert d'Ali Maâloul à Al Ahly d'Egypte.

L'EST dément la mise à l'écart de Ben Cherifia et de Ben Youssef

Le bureau directeur de l'Espérance Sportive de Tunis a démenti, dans un communiqué rendu public, la rumeur qui a circulé à propos de la mise à l'écart de Moez Ben Cherifia et de Fakhreddine Ben Youssef. Les deux joueurs ne se sont pas entraînés avec leurs coéquipiers à cause de leurs blessures. Le portier souffre au niveau du doigt depuis le stage de la sélection et l'attaquant souffre d'une contracture.

CAB: Mohamed Ali Jaziri, nouvel entraîneur des gardiens

La direction du Club Athlétique Bizertin a nommé Mohamed Ali Jaziri dans le poste d'entraîneur des gardiens de l'équipe première. Il succède ainsi à Hassen Bejaoui qui occupera le même poste avec la sélection olympique. Jaziri a débuté sa nouvelle aventure hier. Avant cela, il avait entraîné dans les sections jeunes du CAB et a connu un bref au SA Menzel Bourguiba.

Pascal Janin a ramené un huissier !

Une AGE aura lieu dans un mois

Limogé, le coach, Pascal Janin, a ramené un huissier notaire lors de la séance d'entraînement d'avant-hier de l'équipe première de la Jeunesse Sportive Kairouanaise. Le technicien français voulait prouver qu'il n'avait pas abandonné son poste. La même source indique que le président de la section football a présenté sa démission. Ce qui poussera le club à organiser une assemblée générale élective dans un mois car c'est la quatrième démission au sein du bureau directeur depuis son élection. Toujours volet JSK, Hatem Boulila, son préparateur physique a conduit la séance d'entraînement du mardi. Aucun accord n'a pu être trouvé avec l'intérimaire Salem Ghdhami qui a décliné l'offre (juste avant l'arrivée de Jalel Kadri).

CA : Tka seul absent

Le défenseur central Seïf Tka sera l'unique absent, dimanche prochain dans les rangs du Club Africain qui sera opposé aux Sud-Africains de Supersport United en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération. Blessé, il ne renforcera pas l'axe de la défense qui pourra compter sur le tandem Fakhreddine Jaziri-Opuku.

Sit-in des supporters de l'ASG

Des supporters de l'Avenir Sportif de Gabès ont organisé récemment un sit-in devant le siège du club pour appeler à hâter l'examen de l'affaire de la tentative de corruption exercée par des responsables du Stade Gabésien sur des joueurs de l'ASG.

Ils déplorent l'intervention des autorités locales dans l'espoir de régler l'affaire à l'amiable.

Oussema Haddadi dément avoir critiqué Wissem Ben Yedder

L'international tunisien Oussema Haddadi a tenu à démentir les informations qui ont rapporté de vives critiques de sa part contre le joueur Wissem Ben Yedder. Ce dernier avait encore une fois réitéré sa volonté d'évoluer sous le maillot de la France malgré de gros efforts pour l'enrôler en sélection tunisienne. Oussema Haddadi a indiqué qu'il n'a jamais critiqué les choix des joueurs et qu'il n'était pas habilité à le faire.

La FTF voudrait contourner les sanctions du huis clos

La Fédération tunisienne de football va étudier une nouvelle résolution au sujet de la sanction du huis clos infligées aux clubs.

La FTF pourrait ainsi permettre à toute équipe qui a été sanctionnée par des matches à huis clos de pouvoir compter sur la présence des abonnés. L'identité de ces derniers, étant connue d'avance, pourra permettre une identification rapide en cas de débordements.

Ainsi, les sanctions du huis clos seraient ainsi contournées avec une présence minimale des supporters dans les stades.

Al Ahly-ESS : forfait de Houssem Ashour

Blessé au niveau du pied lors du dernier match disputé par son équipe en championnat, le milieu de terrain d'Al Ahly d'Egypte, Houssem Ashour, est forfait pour la deuxième manche des demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique prévue face à l'Etoile Sportive du Sahel, dimanche soir au stade d'Alexandrie.

Houssem Al Badri «espère» un arbitrage honnête

A quelques jours de la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions, les forces de l'ordre égyptiennes ont permis à Al Ahly de distribuer 50.000 billets. Le club cairote pourra compter sur ses fans au stade de Borj Al Arab. Le coach, Houssem Al Badri apprécie cette décision : «Nous pouvons enfin avoir un stade quasiment plein. Ce sera excellent pour nos joueurs. Maintenant, nous espérons que l'arbitre sera honnête en sifflant correctement des deux côtés», a-t-il confié récemment.

ESS : décollage d'Enfidha

Al Ahly d'Egypte recevra l'Etoile Sportive du Sahel, dimanche à partir de 18h00 au stade d'Alexandrie, dans le cadre du match retour des demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique. Cette rencontre, qui sera dirigée par le Sud-Africain, Viktor Gomez, se déroulera en présence de 50 mille spectateurs. A noter aussi qu'au lieu de décoller de l'aéroport de Monastir comme initialement prévu, c'est à partir de celui d'Enfidha que la délégation de l'Etoile Sportive du Sahel, forte de 22 joueurs, effectuera le départ pour l'aéroport de Borj El Arab, près d'Alexandrie, et ce, aujourd'hui à 14h00. En plus d'une quinzaine de personnes entre staff technique, médical et responsables, une quarantaine de supporters prendront le même avion spécial.

Coupe de Tunisie : tirage au sort du premier tour préliminaire le 25 octobre

La Fédération tunisienne de football va effectuer la semaine prochaine le tirage au sort du premier tour préliminaire de la Coupe de Tunisie.

La cérémonie aura lieu le mercredi 25 octobre et débutera à 11h00. Elle se déroulera au siège de la Fédération tunisienne de football. Ce tour concernera les formations de Ligue 2.